به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و در آخرين روز از هفته گراميداشت دفاع مقدس، آيين رونمايي از از تصوير سند هويتي(شناسنامه و کارت ملی) سردار شهيد رستمعلي نوري در محل اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد برگزار شد.

در اين مراسم حجت الاسلام رضا نوری، امام جمعه موقت بجنورد و برادر شهيد رستمعلي نوري، با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس، خاطراتي از برادر شهيد خود نقل كرد و گفت: شهيد رستمعلي نوري توجه وافري به مسائل مذهبي داشت به گونه اي كه تقريبا هميشه بعد از اقامه نماز صبح، تا طلوع آفتاب به قرائت قرآن مي پرداخت.

وي با اشاره به اين كه شهيد نوري در هشت سال دفاع مقدس حضوري فعالانه داشت، افزود: اين شهيد بزرگوار در مدت حضور خود در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، دوازده بار به شدت مجروح شد.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی، تصريح كرد: شهدا حضور در جبهه ها را تكليف و تبعيت از ولايت فقيه مي دانستند.

يكي از همرزمان سردار شهيد رستمعلي نوري نيز در اين مراسم گفت كه سردار شهيد نوري فرمانده اي دوست داشتني و معلم اخلاقي بزرگ براي رزمندگان دفاع مقدس بود.

رشيد محمدي با تاكيد بر ادامه راه اين شهداي گرانقدر، اضافه كرد كه امروز همرزمان شهدا وظيفه دارند تا ويژگي هاي اين شهيدان گرانقدر را براي نسل هاي جديد بازگو كنند.

گفتني است، شهيد سردار رستمعلي نوري در بيست و پنجم مهر سال 1335 در روستاي ناوه از توابع شهرستان بجنورد در خانواده متدين و مذهبي به دنيا آمد.

وي پس از آغاز جنگ تحميلي به عضويت سپاه درآمد و براي دفاع از ميهن، عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شد.

سردار شهيد رستمعلي نوري در مدت حضور هفت سال و هشت ماهه خود در مناطق جنگي جنوب و غرب كشور، به غير از زمان مرخصي، هيچ گاه صحنه نبرد را ترك نكرد.

وي بيست و نهم آذرماه سال 1370 به شهادت رسيد.