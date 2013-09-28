تاتنهام و چلسی به تساوی رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه "وایت هارت لین" برگزار شد "جیلفی سیگوردسون" در دقیقه 19 سفیدپوشان را پیش انداخت. تاتنهام در این نیمه باز هم فرصت گلزنی داشت که موفق به انجام این کار نشد.

"جان تری" در نیمه دوم و در دقیقه 65 بازی را با ضربه سر به تساوی کشید. "فرناندو تورس" مهاجم اسپانیایی چلسی در دقیقه 81 بازی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

هفته ششم رقابتها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:



* آستون ویلا - منچسترسیتی

* فولام - کاردیف

* هال سیتی - وستهام

* منچستریونایتد - وست بروم

* ساوتهمپتون - کریستال پالاس

* سوانزی - آرسنال

