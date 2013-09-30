توسعه میکروسکوپ اتمی کشور/ تصویربرداری از نانو ذرات در محیط خلاء

دکتر عباس شاهمرادی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی و ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی، افزود: در راستای توسعه این میکروسکوپ درصدد افزایش قابلیت‌های میکروسکوپ AFM برای محققان حوزه علوم و فناوری نانو بودیم.

وی با اشاره به مطالعات اخیر روی این میکروسکوپ اظهار داشت: در این راستا تغییرات اعمال شده و امکان تصویربرداری از نمونه‌ها در خلاء را در این میکروسکوپ برای محققان فراهم کردیم.

شاهمرادی با تاکید بر اینکه تا پیش از این محققان تصویربرداری از نمونه‌ها را در محیط دارای هوا انجام می‌دادند، یادآور شد: اندازه نانو ذرات یک میلیونیوم یک میلیمتر است از این رو گاهی وجود مولکول‌های هوا، صدا و نویزهای موجود در فضا، گرد و غبار و رطوبت کار تصویربرداری در اندازه نانومتر را مختل می‌کند از این رو در این میکروسکوپ امکان تصویربرداری در محیط خلاء را فراهم کردیم.

مجری طرح با اشاره به اختلالات تصویربرداری در زمان وجود صدا، خاطر نشان کرد: در زمانی که تصویربرداری از نمونه نانو متری انجام می‌شود حتی در صورت عبور خودرویی و یا حرکت محقق در محیط آزمایشگاه، بر روی تصویر به دست آمده از این میکروسکوپ خطی ظاهر خواهد شد.

شاهمرادی، در عین حال با بیان اینکه هر نمونه‌ای را نمی‌توان در محیط خلاء تصویربرداری کرد، ادامه داد: تصویربرداری روی ویروس و یا باکتری باید در محیط دارای هوا انجام شود؛ چرا که این موجودات زنده هستند.

این محقق با تاکید بر اینکه این قابلیت در این میکروسکوپ ایجاد شده است، ابراز امیدواری کرد که این دستاورد در ششمین جشنواره فناوری نانو عرضه شود.