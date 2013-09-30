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۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

شب گذشته/

جنگل منطقه بادله کوه شهرستان دامغان دچار حریق شد

جنگل منطقه بادله کوه شهرستان دامغان دچار حریق شد

دامغان – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان از وقوع یک فقره آتش سوزی طی شب گذشته در جنگل منطقه بادله کوه در شمال این شهرستان خبر داد.

احمدعلی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش دریافتی مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در جنگل منطقه بادله کوه مراتب به صورت ویژه و با آماده باش یگان های حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان و اعزام به منطقه جهت مهار و اطفا حریق اقدام شد.

وی یادآور شد: از ساعت 19 شب گذشته عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در منطقه مورد نظر حاضر و در ساعت 24 بامداد آتش خاموش و مهار شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: دو اکیپ 50 نفره شامل عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی همراه با تجهیزات و ادوات اطفا حریق شامل بیل، شن کش، آتش کوب، سم پاش فرقونی و فلکس بک به منطقه آتش سوزی اعزام شده بودند.

بهاور میزان خسارت وارده در پی وقوع این آتش سوزی را 160 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در پی وقوع این آتش سوزی 300 متر مربع جنگل و 3 اصله درخت بلوط از بین رفت.

وی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در دست بررسی است، اظهار داشت: همچنین در تابستان گذشته دو فقره آتش سوزی در مراتع ییلاقی طزره و بادله کوه به وقوع پیوست که در مراتع طزره دو هزار و 700 مترمربع از مراتع در آتش سوخت.

وی خاطر نشان ساخت: در پی این حادثه و در مراتع ییلاقی طزره 30 درخت اروس و بوته های مرتعی شامل گون، درمنه و درختچه زرشک دچار حریق و آتش سوزی شده بودند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در خاتمه با تاکید بر اینکه حفاظت و پاسداری از عرصه های منابع طبیعی وظیفه همگان است، گفت: همشهریان می توانند هر گونه وقوع آتش سوزی و یا تخریب عرصه های منابع طبیعی در سطح شهرستان را با شماره تلفن گویای 09696 و یا 02325242240 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گزارش کنند.

کد مطلب 2145911

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