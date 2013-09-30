جنگل منطقه بادله کوه شهرستان دامغان دچار حریق شد

احمدعلی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش دریافتی مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در جنگل منطقه بادله کوه مراتب به صورت ویژه و با آماده باش یگان های حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان و اعزام به منطقه جهت مهار و اطفا حریق اقدام شد.

وی یادآور شد: از ساعت 19 شب گذشته عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در منطقه مورد نظر حاضر و در ساعت 24 بامداد آتش خاموش و مهار شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: دو اکیپ 50 نفره شامل عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی همراه با تجهیزات و ادوات اطفا حریق شامل بیل، شن کش، آتش کوب، سم پاش فرقونی و فلکس بک به منطقه آتش سوزی اعزام شده بودند.

بهاور میزان خسارت وارده در پی وقوع این آتش سوزی را 160 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در پی وقوع این آتش سوزی 300 متر مربع جنگل و 3 اصله درخت بلوط از بین رفت.

وی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در دست بررسی است، اظهار داشت: همچنین در تابستان گذشته دو فقره آتش سوزی در مراتع ییلاقی طزره و بادله کوه به وقوع پیوست که در مراتع طزره دو هزار و 700 مترمربع از مراتع در آتش سوخت.

وی خاطر نشان ساخت: در پی این حادثه و در مراتع ییلاقی طزره 30 درخت اروس و بوته های مرتعی شامل گون، درمنه و درختچه زرشک دچار حریق و آتش سوزی شده بودند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در خاتمه با تاکید بر اینکه حفاظت و پاسداری از عرصه های منابع طبیعی وظیفه همگان است، گفت: همشهریان می توانند هر گونه وقوع آتش سوزی و یا تخریب عرصه های منابع طبیعی در سطح شهرستان را با شماره تلفن گویای 09696 و یا 02325242240 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گزارش کنند.