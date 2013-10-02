فولاد در اندیشه کسب نهمین پیروزی در لیگ برتر فوتبال / جدال مدعیان آقای گلی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی تیمهای فولاد خوزستان و نفت تهران از ساعت 17:20 یازدهم مهر در ورزشگاه تختی اهواز در مصاف با یکدیگر صف آرایی می کند. دیداری که با توجه به اینکه هر 2 تیم فقط در زمین به دنبال ارایه فوتبالی هدفمند هستند، می تواند جذاب و دیدنی باشد. فولاد و نفت تا امروز نشان دادند برای کسب مقام قهرمانی پای به عرصه مسابقات گذاشته اند.



فولاد خوزستان که سال گذشته در آخرین بازی خود و با کسب تساوی مقابل همین نفت تهران، جواز حضور در مسابقات فوتبال جام باشگاههای آسیا را بدست آورد این هفته نیز به دنبال غلبه بر حریف خود است تا با کسب پیروزی فاصله امتیازات خود را با دیگر تیمهای بالای جدول حفظ کند.



سرخ پوشان اهوازی که پس از بازی مقابل نفت تهران 2 بازی سخت مقابل تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران را پیش رو دارند، به پیروزی در بازی هفته دوازدهم نیاز مبرمی دارند. با غلبه برنفت تهران، فولاد با آرامش بیشتری به مصاف حریفان سرسخت خود در هفته های آینده می رود.

از بازی تیمهای فولاد خوزستان و نفت تهران می توان به نبرد مدعیان آقای گلی نیزاشاره کرد. جایی که لوسیانو پریرا و رضا نوروزی به ترتیب از تیمهای فولاد و نفت با به ثمر رساندن 6 و 5 گل در مکانهای اول و دوم جدول رده بندی گلزنان لیگ برتر قرار دارند. پریرا و نوروزی می کوشند با گلزنی در این بازی ضمن کمک کردن به تیمهای خود برای بدست آوردن پیروزی جایگاه خود در جدول گلزنان را نیز ارتقاء دهند.



رضا نوروزی مهاجم نفت تهران که سالها در تیم فولادخوزستان حضور داشت برای این بازی از انگیزه ویژه ای برخوردار است.نوروزی که با دلخوری از بی مهری مدیران باشگاه فولاد خوزستان از این تیم جدا شد، می خواهد ثابت کند در حق وی در باشگاه فولاد ظلم شده است و کنار گذاشتن وی اشتباه بزرگی بود.



بازگشت بختیار رحمانی کاپیتان تیم فولاد خوزستان پس از محرومیت مقابل ملوان بندرانزلی می تواند قدرت خط هافبک سرخ پوشان اهوازی را در نبرد با رسول نویدکیا، وحید امیری و حسین ابراهیمی مردان میانه میدان نفت تهران افزایش دهد.



شناخت حسین فرکی از تیم نفت تهران می تواند به موفقیت فولاد کمک شایان توجه ای کند. مربی ای که هچنان خود را بخشی از مجموعه باشگاه نفت تهران می داند. فرکی در سال 91-1390 با تیم نفت تهران نتایج درخشانی با طلایی پوشان پایتخت در لیگ برتر کسب کرد و با این تیم در مکان پنجم جدول رده بندی قرارگرفت.



سرمربی تیم نفت تهران احمد آل نعمه مدافع خوزستانی تیم خود را مامور ویژه پریرا بازیکن تیم فولاد خوزستان خواهد کرد تا با مهار این مهاجم برنامه های تهاجمی این تیم را خثنی کنند.مهاجمی که با به ثمر رساندن گلهای حساس نقشی حیاتی در صدرنشینی سرخ پوشان اهوازی داشته است.



گل محمدی برای اینکه تیمش همچنان امیدوار به کسب مقام قهرمانی باشد،مردان خود را با اندیشه تهاجمی روانه میدان اهواز می کند. نفت هفته گذشته در مقابل تراکتورسازی تبریز نشان داد تیمی نیست که به راحتی مقابل حریفان عقب نشینی کند.

طلایی پوشان پایتخت در تبریز مغلوب آمادگی حامد لک، سنگربان تیم تراکتورسازی تبریز شدند.دروازه بانی که به تنهایی در مقابل تیم نفت ایستاد و این تیم را با مهار چندین فرصت 100 درصد گل بازنده به تهران بازگرداند.



در هر حال فولاد این هفته بازی سختی در مقابل دارد و اگر شاگردان حسین فرکی می خواهند همچنان به روند پیروزبهای خود ادامه دهند، نباید عجولانه به مصاف حریف خود بروند بلکه ضمن خنثی کردن برنامه های تاکتیکی حریف اهداف کادر فنی خود را در زمین اجرا کنند.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به اینکه تیم نفت تهران یکی از تیمهای خوب فوتبال کشورمان است، گفت: در این بازی سعی خواهیم کرد از امتیاز میزبانی خود بهترین استفاده را برده و با دست پر از میدان خارج شویم.



حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گر چه در زمین خود بازی می‌کنیم، اما نباید فراموش کرد که نفت تیم قوی و خوبی است و از شرایط بسیار مناسبی در جدول برخوردار است.



وی عنوان کرد: قطعا ما با هدف برد نفت وارد میدان می‌شویم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان افزود: از تماشاگران اهوازی انتظار می‌رود که از تیم خود حمایت بیشتری کنند و حضور آنان می تواند کمک بیشتری برای کسب پیروزی به ما کند.



فرکی در پایان با بیان اینکه صدرنشینی رقابت‌ها کار ما را دشوار‌تر کرده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه تیم صدرنشین جدول هستیم همه تیم‌ها با انگیزه برد تیم صدرنشین در مقابل ما صف آرایی می‌کنند و این کار ما را سخت کرده است.