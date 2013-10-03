3500 ميليارد ريال براي تكميل طرح هاي نيمه تمام خراسان شمالي نياز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علي اكبر پرويزي ظهر پنج شنبه در جمع مديران خراسان شمالي، با تاكيد بر ترويج اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري، افزود: بايد با صرفه جويي در هزينه ها، اقتصاد مقاومتي در كشور را عملي كنيم.

به گفته وي رويكرد دولت يازدهم نيز رفع مشكلات اقتصادي و بيكاري بر مبناي اقتصاد مقاومتي است.

پرويزي در ادامه به شرايط بودجه اي پروژه هاي عمراني در اين استان اشاره و عنوان كرد: متاسفانه امسال وضعيت اعتباري در خراسان شمالي مناسب نبوده و اين در حالي است كه تنها براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام استان بيش از سه هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

وي اضافه كرد: در حال حاضر تكميل طرح هاي نيمه تمام خراسان شمالي در دستور كار قرار گرفته و با اولويت بندي در اين زمينه سعي مي شود تا اتمام آنها از تعريف پروژه هاي جديد در استان خودداري شود.

به گفته وی در اين اولويت بندي ابتدا پروژه هاي متوسط و كوچك تكميل و به بهره برداري خواهند رسيد.

وي با اشاره به اينكه اعتبارات سال گذشته در استان تنها 18 درصد تخصيص يافته اند، افزود: با اين وجود سعي مي شود تا پايان امسال در هر كدام از شهرستان هاي خراسان شمالي بين 10 تا 20 پروژه نيمه تمام، تكميل شوند.

پرويزي با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته برخي از دولت ها، بدون انجام كار كارشناسي مناسب، پروژه هاي مختلفي را براي بازتاب در سطح افكار عمومي كلنگ زني مي كردند، تصريح كرد: رويكرد دولت تدبير و اميد متفاوت بوده و پايان رساندن پروژه هاي نيمه تمام در اولويت برنامه هاي اين دولت قرار دارد.

وي در ادامه به مشكلات فقر، بيكاري و معضلات اجتماعي در استان و كشور اشاره كرد و با بيان اين كه رفع اين مشكلات در گرو ايجاد اشتغال پايدار است، اظهار داشت: دولت يازدهم سعي مي كند با فراهم كردن شرايط مناسب كسب و كار، ضمن كاهش فقر و بيكاري، مشكلات و معضلات اجتماعي را نيز مرتفع كند.

به گفته پرويزي ارائه تسهيلات كم بهره به واحدهاي توليدي در رونق اقتصادي كشور موثر است اما لازم است اين تسهيلات بر اساس بررسي هاي كارشناسي صورت گيرد.