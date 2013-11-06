حقوق شهروندی در مصوبات شوراها رعایت شود/ برگزاری دوره های تخصصی برای شوراها و شهرداران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی عصر چهارشنبه در نشست با فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی خراسان شمالی، با بیان این که فعالیت ها در دولت یازدهم با مبنای کارشناسی و با توجه کامل به قوانین انجام می شود، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برخلاف دولت قبلی، به کار کارشناسی و رعایت قوانین اعتقاد کامل و عملی دارد.

وی افزود: ارتباط مناسب و محکم دولت و مجلس نشان دهنده این راهکار است و تمامی بدنه دولت باید سعی کنند قوانین مصوب مجلس را با دقت و پشتکار کافی اجرا کنند.

پرویزی در ادامه با اشاره به وظایف شوراهای اسلامی در قانون، عنوان کرد: متاسفانه شوراهای اسلامی در سه دوره گذشته نتوانسته اند آنچنان که باید و شاید به نقش خود عمل کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که در این دوره اعضای شوراهای اسلامی بتوانند نقش نظارتی و تصمیم گیری خود در امور شهری را به درستی ایفا کنند تا شهرداران و دهیاران منتخب آنها بتوانند با قدرت و توان بیشتری نسبت به رفع مشکلات و معضلات شهرها و روستاهای کشور و استان اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران تاکید کرد و گفت: شوراها و شهرداران مسئول حفظ اموال مردم هستند و باید با انجام درست وظایف خود، امانت دار مناسبی برای مردم باشند.

وی از شوراهای اسلامی خراسان شمالی خواست که هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به مردم و دستگاه های ناظر ارائه دهند.

پرویزی همچنین از روند دریافت استعلام از دستگاه های مختلف به منظور تعیین کاربری اراضی و دادن ضرب الاجل به مالکان انتقاد و این رویه را باطل ذکر کرد.

به گفته وی به زودی شیوه نامه ای جدید در خصوص روند دریافت استعلام از دستگاه های مختلف خراسان شمالی به شهرداری ها ابلاغ می شود.

پرویزی همچنین با تاکید بر لزوم رعایت قانون و حقوق شهروندی در مصوبات شوراهای اسلامی، گفت: در صورت تصویب موارد خلاف قانون از سوی شوراهای اسلامی استان، موارد برای مردم اطلاع رسانی می شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به گزارش دیوان عدالت اداری از دستگاه های استان در سال های اخیر، گفت: بیشترین شکایت های مردم در بخش کار و کارگری بوده که بخش زیادی از این شکایت ها از شهرداری ها و شوراهای اسلامی است.

وی عنوان کرد: اعضای شوراهای اسلامی نباید به شهرداران برای دریافت پاداش، و حق نشست فشار بیاورند و شهرداران نیز نباید مصوبات خلاف قانون را اجرا کنند.

پرویزی با اشاره به این که در حال حاضر وضعیت شهرداری های استان از نظر درآمدی مناسب نیست، اظهار کرد: استانداری تلاش می کند در این زمینه شهرداری های خراسان شمالی را یاری کند.