به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عظیمی کارگردان سینمای ایران و سازنده انیمیشن "تهران 1500" پنجشنبه 11 مهر، مهمان برنامه "ویتامین 3" با اجرای سیدعلی ضیاء بود.

وی در این برنامه با بیان اینکه دو میلیارد و 300میلیون تومان هزینه ساخت فیلم "تهران 1500" شده است، گفت: این انیمیشن دو میلیارد و 700 میلیون فروخت و از آنجایی که از فروش سینما 35 درصد به تهیه‌کننده می‌رسد، این اثر سودی برای ما نداشت اما استقبال و فروشی که داشت باعث شد کار آینده‌مان را کلید بزنیم.

این انیماتور افزود: کار جدیدم اثر خیلی متفاوت و واقعا خاصی است و "ابرقهرمانی از نازی آباد برمی‌خیزد" نام دارد. ما تا به حال در فیلم‌هایمان ابرقهرمان نداشته‌ایم. کسی که به دو نفر مشت می‌زند می‌شود قهرمان اما ما ابرقهرمان یعنی فردی که بالاتر از این است نشان می‌دهیم شخصیت‌هایی با ویژگی‌های خاص که موجودات دیگر تبدیل می‌شوند.

عظیمی تصریح کرد: قهرمان‌های این فیلم حوالی نازی آباد و یافت آباد زندگی می‌کنند، حال و هوا در ایران است اما موضوعی بین المللی و درباره کودک در فیلم داریم. "تهران 1500" برای کودک نبود اما این فیلم برای کودک است.

این انیماتور درباره قهرمان سازی در آثار سینمای جهان اظهار کرد: نوآوری در خلق ابرقهرمان‌ها وجود ندارد. مثلا بنتن پسر معمولی است که به 10 جانور تبدیل می‌شود. البته همین فرمول تا به حال جواب داده است. از سوی دیگر کشورهایی که تا به حال ابرقهرمان نداشته‌اند نیز سراغ خلق ابرقهرمان‌هایی با ویژگی‌های بومی و محلی‌شان رفته‌اند.

وی در توضیح جزئیات فیلم تازه خود گفت: بتمن و رابین را که می‌شناسید؟ ما در این فیلم یک بهمن و رامین داریم که اوستا و شاگرد مکانیک هستند و ابرقهرمان می‌شوند.

عظیمی در ذکر یک نکته حاشیه‌ای یادآور شد: بسیاری از بچه‌های نازی آباد تماس گرفته‌اند که ما در خدمت هستیم! خیلی‌هایشان نمی‌دانند ما قرار است انیمیشن بسازیم، فکر می‌کنند بنا شده در نازی آباد انتخاب بازیگر کنیم. بادی بیلدینگی‌های نازی آباد با ما تماس گرفته‌اند و از صدایشان معلوم است اینکاره هستند.