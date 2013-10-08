پرچمی که از مکه به اصفهان آمد/ یک شب شاد سینمایی با کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان عصر روز گذشته دوشنبه 15 مهر ماه در سالن نرگس شهر اصفهان با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و دیگر مدیران سینمای ایران به همراه هنرمندان و سینماگران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم تعدادی از دانش آموزان با لباس احرام به روی صحنه آمده و پرچمی مزین به نام محمد رسول الله را در صحنه نصب کردند. گروه "فیتیله ای ها" اجرای این برنامه را برعهده داشتند که از همان ابتدای مراسم از حاضران در جلسه خواستند تا کودک درون خود را در این برنامه بیدار کرده تا از مراسم لذت ببرند، سپس علی فروتن یکی از مجریان این برنامه زمانی که در حال صحبت برای حاضرات بود، تریبون جلوی او شروع به حرکت کرد.

او بعد از حرکت تریبون خطاب به مسئولان حاضر در این برنامه گفت: گویا برای صحبت کردن در این مراسم باید به دنبال تریبون بدویم، فراموش نکنیم که این تریبون و ثابت ماندن آن به حوصله کودکان حاضر در این برنامه بستگی دارد و اگر صحبت های شما از حوصله آنها خارج باشد، تریبون شروع به حرکت می کند، به همین دلیل از شما می خواهم که فشرده و در حد حوصله کودکان صحبت کنید.

احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، اولین سخنرانی بود که به روی صحنه آمد، او که تریبون را محکم گرفته بود که حرکت نکند، گفت: امشب شب ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است. امیدوارم خداوند به آروزی ما که همان ایجاد صلح در دنیا است، جامه عمل بپوشاند.

وی با اشاره به پرچم نصب شده در صحنه مراسم افتتاحیه ادامه داد: این پرچم توسط دو دانش آموز ایرانی از مکه به اصفهان آمده است. این پرچم تنها یک هفته در اصفهان می‌ماند و بعد از آن به مقصد اصلی خود حرم حضرت رقیه (س) در دمشق می رود. ایران پرچم‌دار دفاع از حقوق کودکان است و به همین دلیل این جشنواره با نام صلح فعالیت خود را آغاز کرده است.

میرعلایی بیان کرد: تمامی اتفاقات خوبی که در این دوره از جشنواره رخ داده محصول 27 سال برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان است و امیدوارم هر سال از این تجربیات نهایت استفاده را ببریم.

اهدای کلید شهر اصفهان به تمامی هنرمندان حاضر در این شهر

در ادامه بزرگداشت شمسی فضل الهی برگزار شد و از این هنرمند و بازیگران سینما و تلویزیون ایران با حضور حجت الله ایوبی، احمد میرعلایی و حمید فرخ نژاد تقدیر به عمل آمد. فضل الهی گفت: برخلاف دوستان که می گویند تریبون باعث می شود که سخنران بسیار حرف بزند، باید بگویم کسانی که کارشان با تریبون است همیشه از آن فرار می کنند. ما همیشه برای بچه ها کار کرده ایم و همیشه از آن لذت می بریم. اما هیچ گاه برای برگزاری بزرگداشت برایمان و یا تقدیر شدن فعالیت نکرده ایم.

سقاییان نژاد شهردار اصفهان در ادامه به روی صحنه آمد و بیان کرد: به عنوان شهردار کلید شهر را به هنرمندانی که از سراسر دنیا به اصفهان آمده اند تقدیم می کنم. آیا می دانید که چرا جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان برگزار می شود؟ در واقع اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام است. این شهر سرشار از هویت، خوداتکایی و باور است.

در ادامه این مراسم، کلیپی همراه با آواز زنده "گروه فیتیله ای ها" پخش شد که از تصاویر ماندگارترین فیلم های و انیمیشن های سینمای ایران و جهان ساخته شده بود و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

بزرگداشت غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، تهیه کننده و استاد دانشگاه دومین بزرگرداشت شب گذشته بود. سقاییان نژاد، شهید دبیر اجرایی جشنواره، محمد احسانی از معاونان سازمان سینمایی و مهدی پاکدل برای تقدیر از آزادی به روی صحنه آمدند. آزادی بعد از تقدیر گفت: سینما تبدیل به یک شغل خانوادگی برای خانواده من شده است. من و همسرم فریال بهزاد سینما را از اصفهان آغاز کردیم و دوش به دوش هم برای سینمای کودک و نوجوان کار کردیم به همین دلیل از همسرم دعوت می کنم تا به روی صحنه بیاید.

وی خطاب به حاضران ادامه داد: بهزاد یکی از آغازگران سینمای رویا در کشور است، کارگردانی که سال ها سعی کرده تا این سینما را حفظ و ادامه دهد.

فریال بهزاد بعد از آن که روی صحنه آمد، گفت: من و غلامرضا آزادی قبل از اینکه با یکدیگر ازدواج کنیم همکار بودیم و همیشه بچه‌ها را دوست داشتیم.

در ادامه مراسم برگزیدگان بخش عکس و پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان اعلام شد. در بخش عکس، با تقدیر از امید صالحی برای فیلم "ماهی کویر" دیپلم افتخار به احمدرضا شجاعی برای فیلم "ساکن خانه چوبی" اهدا شد. همچنین سید عبدالحسین موسوی پروانه زرین این بخش را برای فیلم "تنهای تنهای تنها" دریافت کرد.

همچنین در بخش پوستر با تقدیر از احمدرضا شجاعی برای فیلم "خانه چوبی"، پروانه زرین بهترین پوستر به احسان برآبادی برای فیلم "تنهای، تنهای تنها" اهدا شد.

مراسم تقدیر از قدرت ایزدی ملقب به "رشید" دیگر برنامه بزرگداشت در این مراسم بود که با حضور حجت الله ایوبی، شهردار اصفهان، رئیس شورای شهر اصفهان، رئیس صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد. ایزدی زمانی که به روی صحنه آمد گفت: وقتی به من گفتند که می خواهند مراسم بزرگداشت برای من برگزار کنند، گفتم که از من قد بلندتر و زیباتر هم وجود دارد که از آن تقدیر شود. او خطاب به حاضران گفت: مطمئنم که این چند روز به مردم اصفهان بسیار خوش بگذرد، چرا که همه چیز رایگان خواهد بود.

از کودکان می خواهم که در سال یک بار با خانوادهایشان به سینما بروند

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، در ادامه این مراسم گفت: جهان بدون اصفهان جهان غیر قابل تصوری است. اصفهان نصف جهان است و برای بسیاری از افراد این شهر کل جهان است. خوشحالم که بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان برگزار می شود. از میرعلایی و شهردار اصفهان برای بر گزاری این جشنواره تشکر می کنم.

وی ادامه داد: امروز به بهانه برگزاری جشنواره کودک و نوجوان از تمامی بچه های ایران می خواهم که در سال یک بار به سینما بروند و یک بار خانواده خود را برای سینما رفتن با خود همراه کنند. این مسئله سبب می شود که مخاطب 10 میلیون نفری سینمای ایران به 70 میلیون نفر برسد، شاید این گونه بخشی از مشکلات سینمای ایران برطرف شود.

ایوبی بیان کرد: از کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای ایران نیز می خواهم که بهترین فیلم ها را برای کودکان و نوجوانان بسازند. زمانی که ما کودک بودیم احساس خوشبختی بسیاری می کردیم چرا که فیلم های خوبی در ژانر کودک و نوجوان ساخته می شد، امیدوارم این جشنواره وسیله ای باشد که فرزندان ما بتوانند سینما رفتن، فیلم دیدن و فیلم فهمیدن را یاد بگیرند.

رئیس سازمان سینمایی گفت: جهان امروز ما درگیر جنگ و خشونت بوده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند انتقال پیام عشق و محبت به جهان هستیم. این جشنواره نشان می دهد که حق ما است که پرچمدار صلح و دوستی در جهان باشیم.

در ادامه این مراسم، با حضور احمد میرعلایی، سید مهدی طباطبایی نژاد رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و محمد حریرچیان بزرگداشت ناصر طهماسب دوبلور برگزار شد. طهماسب گفت: در مقدمه کتاب "شازده کوچولو" نوشته شده است که این کتاب به کودکی آدم بزرگ ها تقدیم می شود. فراموش نکنیم که کودکان به ما گوش نمی دهند بلکه به ما نگاه می کنند.

ایجاد فراکسیون کودک و نوجوان در مجلس شورای اسلامی

میرعلایی در رابطه با طهماسب گفت: طهماسب بی شک بهترین فیلم ها را برای دوبله انتخاب می کند، همین مسئله سبب می شود که من به تمام فیلم هایی که او دوبله می کند توجه کنم و اول آن را ببینم.

وی در ادامه گفت: یک خبر خوب برای کودکان و نوجوانان دارم و آن این است که مجلس شورای اسلامی، یک فراکسیون با نام فراکسیون کودک و نوجوان ایجاد کرده که امیدوارم بتواند بهترین قدم ها را برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور بردارد.

جعفری نماینده بجنورد به روی صحنه آمد و گفت: من به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی اینجا حضور دارم که بگویم مجلس شورای اسلامی افتخار دارد که به همه بچه های ایران و جهان بپیوندد و در کنار آنها باشد، به همین دلیل از همه هنرمندان، نخبگان و نویسندگان کشور می خواهم که ما را در این کار همراهی کنند.

میرعلایی نیز در ادامه گفت: امیدوارم با ایجاد این فراکسیون، بودجه سینمای ایران نیز افزایش پیدا کند تا بتوانیم تولیدات مناسبی برای سینمای کودک و نوجوان داشته باشیم.

در ادامه مراسم و پس از هنرنمایی گروه موسیقی و گروه فیتیله‌ها، هیئت داوران چهارمین مسابقه فیلمنامه نویسی کودک و نوجوان به همراه امیرشهاب رضویان، جلیل فرجاد، ابراهیم فروزش و شهیدی دبیر اجرایی جشنواره برای اهدای جایزه روی صحنه آمدند.

در این بخش دیپلم افتخار و جایزه نقدی به طرح برگزیده "رهایی از GTA" به نیاز اسماعیل پور، نازنین اسماعیل پور و گلنار رضوی و میلاد باقری اهدا شد. همچنین پروانه زرین و جایزه نقدی به فیلمنامه "قول" نوشته حسن بیانلو اهدا شد. فیلمنامه های "فرار اسبی" نوشته عباس مرادیان، "داداشی و ساحل لیز" نوشته نجیبه نعمتی، "تابستان سام" نوشته آناهیتا مستاجران، "بچه های امروز" نوشته فهیمه نادری فرد و "ترس بازی" نوشته پریسا پروین نیا و بیتا شباهنگ برنده دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره شدند.

همچنین بزرگداشت دنیا فنی زاده عروسک گردان شخصیت های معروف سینمای ایران از جمله کلاه قرمزی برگزار شد. فریال بهزاد، رابعه مدنی، بهاره رهنما و بهنوش طباطبایی و احمد میرعلایی برای تقدیر از فنی زاده به روی صحنه آمدند. فنی زاده گفت: 28 سال به عنوان عروسک گردان قایم شدم و بالاخره من را پیدا کردید.

میرعلایی در ادامه مراسم از ابراهیم فروزش دعوت کرد تا به روی صحنه بیاید و گفت: فروزش جزو معدود هنرمندانی است که همیشه در کنار ما حضور داشته است، امروز می خواهم بدون برنامه از او تقدیر کنم، به همین خاطر تندیسی را برای وی در نظر گرفته ام.

زمانی که میرعلایی می خواست تندیس فروزش را اهدا کند، متوجه شد که تندیس این هنرمند را به سالن نیاورده اند به همین دلیل مجبور شد تا تندیس دنیا فنی زاده را قرض گرفته و به فروزش اهدا کند.

حجت الله ایوبی در پایان مراسم دوباره به روی صحنه آمد و گفت: همین الان خبر خوشی را به من دادند و آن این است که مجمع عمومی خانه سینما برگزار شده و خاری که مدتها در پای سینمای ایران بود، درآمد.

این خبر باعث ایجاد شور و شادی در میان تماشاگران شد.

در این مراسم هنرمندان و بازیگران زیادی حضور داشتند که تعدادی از آنها روی صحنه دعوت شدند تا در این دور هم جمع شدن سینمایی حضور فعال‌تری داشته باشند. در حاشیه این مراسم که جمعی از معلولان و کودکان هموفیلی حضور داشتند، گروه سرود معلولین آرام دلان به اجرای برنامه پرداختند.