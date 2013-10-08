بیم و امیدهای شبانه دانشجویان در ایستگاه اتوبوس/ سرویس ویژه اتوبوسرانی راهگشای تردد دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه حمل و نقل عمومی در مشهد ضرورتی است که شهروندان در بن بست های ترافیکی و انتظار در صفهای اتوبوس به لزوم آن پی می برند و این روزها دانشجویان این نکته را بهتر از دیگران لمس می کنند.

با شروع سال تحصیلی و قرار گرفتن ساعت اتوبوسرانی تا ساعت هشت و نیم شب این دانشجویان هستند که بیشتر از همه سرگردان عبور و مرور در مسیرهای اتوبوسرانی شده اند و هزینه رفت و آمدهایشان نیز بر دیگر مخارج تحصیل اضافه شده است.

اتوبوسرانی آماده سرویس دهی به دانشگاه هاست

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر آمادگی سازمان اتوبوسرانی مشهد را در برقراری خطوط ویژه دانشگاه ها اعلام کرد.

مهدی خجسته بیان می کند: اتوبو سهای سازمان اتوبو سرانی اموال عمومی است و این سازمان برای استفاده حداکثری از این سرویس ها و نگهداری آنها نمی تواند در همه ساعت ها و در جایی که نیاز نیست کار کند و نیازی نیز وجود ندارد.

وی تاکید می کند: در صورت نیاز دانشجویان و در خواست دانشگاه ها این امکان وجود دارد که سرویس ویژه برای دانشگاه ها در شیفت شب در نظر گرفته شود.

خجسته یادآور می شود: ساعت سرویس دهی اتوبوسرانی از ساعت پنج ونیم صبح برای کارگران آغاز و هفت صبح نیز در خدمت معلمان و دانش آموزان است.

سرویس ویژه برای دختران دانش آموز

وی می افزاید: با مکاتبات انجام شده با مدارس برای شیفت ظهر خصوصا ویژه دختران در نقاطی که ضرورت داشت سرویس ویژه دانش آموزان برقرار شده است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان می کند: برنامه ریزی ها مبتنی بر نیاز انجام می شود و با توجه به اینکه ناوگان اتوبوسرانی از پنج صبح شروع به فعالیت می کند چند ساعت در شب نیز باید اقداماتی از قبیل تعویض روغن و سوخت رسانی و نظافت در جهت نگهداری این ناوگان صورت بگیرد.

تردد با اتوبوس محور حمل و نقل عمومی

وی در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی در شهر زائرپذیر مشهد که همواره از معضل ترافیک رنج می برد به خبرنگار مهر می گوید: در حمل و نقل عمومی تردد با اتوبوس، محور است و خطو ط بی آر تی نیز از دیگر راهکارهای مناسب برای شهر مشهد است.

به گفته خجسته افزایش سرعت حرکت، دستیابی بیشتر، کاهش زمان انتظار و انتخاب راحت‌تر مسیر توسط مسافر، کاهش تصادفات و آلودگی هوا، حفظ زیبایی شهر از مزیت‌های استفاده از این خطوط است.

وی از انجام مطالعات برای طرح جامع توسعه حمل و نقل توسط دانشگاه صنعتی شریف خبر می دهد و می گوید: این طرح در شورای ترافیک کشور به تصویب رسیده است.

اسناد مناقصه خط 3 بی آرتی آماده است

وی با اشاره به راه اندازی فاز یک ودو خطوط بی آر تی مشهد عنوان می کند: اسناد مناقصه فاز سه از خط یک و خط 3 بی آر تی تهیه شده و اگر تامین اعتبار شود بخشی از خط سه ازابتدای سال 93 به اجرا در خواهد آمد.

خجسته می گوید: از سیستم های حمل و نقل عمومی، ناوگان اتوبوسرانی برای استفاده در میان شهروندان از اقبال بیشتری برخوردار است و در روزهای عادی روزانه یک میلیون و 500 هزار نفر در مشهد توسط ناوگان اتوبوسرانی جابه‌جا می‌شوند که در ایام خاص با ورود زائران این حجم افزایش می یابد.

لزوم توجه به تسهیل تردد در شب با حمل و نقل عمومی

اختصاص خطوط بی آرتی یکی از بهترین روش هاست که راهکار مناسبی در جهت حل معضل ترافیک نیز بوده اما هرچند این توسعه در مشهد رخ داده است اما در شیفت شب کمبودها نمایان است.

سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در سالهای گذشته برای توسعه، نگهداری و تجهیز ناوگان خود فعالیت های بیشماری داشته و در برخی مسیر های پر تردد با ایجاد سرویس های شبانه عبور و مرور شهروندان را در شب تسهیل کرده است.

اما بازهم با گسترش شهر و افزایش تعداد دانشگاهها آنچه به عنوان یک نیاز خود نمایی می کند این است که با جذب و تامین اعتبار در جهت توسعه ناوگان اتوبوسرانی و یا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه حلی برای تسهیل عبور و مرور دانشجویان و شهروندانی که در شب نیاز به تردد با وسایل حمل و نقل عمومی دارند نیز اندیشیده شود.

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گزارش : زهره رنگ آمیز