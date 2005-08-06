دو جايزه بين المللي براي فيلم " پروانه اي در باد "

به گزارش خبر نگار سينمايي " مهر" جشنواره بين المللي فيلم آوانكا كه از 27 تا 31 ژوئيه ( 5تا 9 مردادماه ) در پرتغال برگزار شد جايزه بهترين فيلمنامه و جايزه ويژه هيات داوران خود را به فيلم " پروانه اي در باد " داد .

شايان ذكر است عباس رافعي علاوه بر كارگرداني فيلم " پروانه اي در باد " نگارش فيلمنامه و تهيه آن را نيز بر عهده داشت .

اين فيلم چندي پيش جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره "امي ين " فرانسه را نيز از آن خود كرده بود . همچنين فيلم " پروانه اي در باد " ماه آينده در موزه هنر آتلانتا در امريكا به روي پرده مي رود .