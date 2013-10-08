برنامه هفته پنجم از دور برگشت ليگ دسته يك كشتي آزاد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين رقابت‌ها در حالي از ساعت 17 روز جمعه 19 مهرماه در شهرهاي مختلف برگزار خواهد شد كه مدعيان مازني همچنان پيشتاز دو گروه هستند و چشم به حضور در فينال و قهرماني دارند.

بر اين اساس اسامي داوران و ناظران اين مسابقات به شرح زير است:

گروه يك:

وحدت رشت- نسجادي مازندران (سالن تختي رشت)

ناظر فدراسيون و نماينده سازمان ليگ: عباس جان محمدي (تهران)

نماينده فدراسيون و رئيس هيأت كشتي استان گيلان: نقي هدايتي

هيأت ژوري: طاهر محمدعلي زنگنه (تهران)

داوران: محمد عادل پور (زنجان) اكبر نصيري (زنجان) جلال طوقي (اردبيل)

لوازم خانگي حاجي زاده گنج افروز- پاس قوامين (ناجا) (سالن گنج افروز بابل)

ناظر فدراسيون، نماينده سازمان ليگ و سرپرست مسابقات: اصغر انصاري (تهران)

نماينده فدراسيون و سرپرست هيأت كشتي شهرستان بابل: علي اعظم خليل پور (مازندران)

هيأت ژوري: عين اله محمدي (تهران)

داوران: علي اكبر صوفي (تهران) محمدحسين تقوي (تهران) ولي‌اله شربتي (گلستان)

شهيد هاشمي نژاد بهشهر- شهداي ساري (سالن تختي بهشهر)

ناظر فدراسيون، نماينده سازمان ليگ و سرپرست مسابقات: ابراهيم نيك سرشت

نماينده فدراسيون و دبير هيأت كشتي استان مازندران: غلامرضا نوري زاده (مازندران)

هيأت ژوري: احمد حاج آقا پور (تهران)

داوران: سعيد عباسي (قم) بابك امجدي (تهران) محمدرضا مستجيري (البرز)

گروه دو:

هيأت كشتي رستم كلا- گروه ساختماني كفايتي (سالن امام رضا (ع) رستم كلا)

ناظر فدراسيون و نماينده سازمان ليگ: محمدتقي حاج ميري (گيلان)

نماينده فدراسيون و رئيس هيأت كشتي شهرستان رستم كلا: اسماعيل انواري

سرپرست مسابقات و رئيس سازمان ليگ: محمد ابراهيم امامي (تهران)

هيأت ژوري: احمد دامغاني نژاد (تهران)

داوران: ناصر فروتن (تهران) غلامرضا طاهرخاني (قزوين) عباس كارگرپور (تهران)

شهيد بصير فريدون كنار- شهداي شيرگاه (سالن شهداي فريدون‌كنار)

ناظر فدراسيون، نماينده سازمان ليگ و سرپرست مسابقات: حجت‌اله گودرزي (تهران)

نماينده فدراسيون و رئيس هيأت كشتي شهرستان فريدون‌كنار: فرشيد قديمي (مازندران)

هيأت ژوري: اصغر محمدي (تهران)

داوران: منصور كياني (كرمانشاه) ابوالفضل سبزعلي (تهران) بهنام شيرمحمدي (تهران)

فولاد ماهان سپاهان: استراحت