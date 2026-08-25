به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه تهران از میان علاقمندان طلبه جذب می کند؛ آموزش رایگان چند زبان بین المللی و تربیت تخصصی کوتاه مدت از جمله ویژگی های این حوزه علمیه است.

این حوزه علمیه که اولین حوزه علمیه در شرق تهران و همچنین جزو قدیمی ترین حوزه های علمیه تهران است دارای ساختار علمی، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و آموزشی کاملا به روز و نو است.

طلاب در این حوزه علمیه ضمن اینکه پایبند به اصول سنتی علما و مراجع معظم تقلید هستند، شاهد فعالیت های مدرن و به روز و کارآمد هست. تحصیل طلاب در این حوزه علمیه در پایه های اول تا دهم و همچنین در دروس تخصصی خارج فقه و اصول انجام می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند یا به نشانی تهران، خیابان آیت، بالاتر از چهارراه سرسبز، خیابان مظاهری، منطقه نارمک، مراجعه کنند.

حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه از وجود استادان برجسته کشوری و استانی در دروس مختلف فقه، اصول، ادبیات، زبان انگلیسی، زبان عربی، تاریخ و ... بهره مند است و رویکرد تولیت و مدیریت این حوزه علمیه، تربیت تخصصی، کارآمد و روزآمد طلاب است تا طلاب بتوانند پاسخگوی نیازهای روز جامعه و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی باشند. حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه همچنین همکاری خوبی با دبستان ها، دبیرستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و هیئت های مذهبی تهران دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند. رویکرد این حوزه علمیه تربیت طلاب در تراز انقلاب اسلامی است و در همین راستا از ظرفیت برترین استادان کشور استفاده می کند.