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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه تهران طلبه می‌پذیرد

حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه تهران طلبه می‌پذیرد

حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه تهران از میان علاقمندان طلبه جذب می کند؛ آموزش رایگان چند زبان بین المللی و تربیت تخصصی کوتاه مدت از جمله ویژگی های این حوزه علمیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه تهران از میان علاقمندان طلبه جذب می کند؛ آموزش رایگان چند زبان بین المللی و تربیت تخصصی کوتاه مدت از جمله ویژگی های این حوزه علمیه است.

این حوزه علمیه که اولین حوزه علمیه در شرق تهران و همچنین جزو قدیمی ترین حوزه های علمیه تهران است دارای ساختار علمی، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و آموزشی کاملا به روز و نو است.

طلاب در این حوزه علمیه ضمن اینکه پایبند به اصول سنتی علما و مراجع معظم تقلید هستند، شاهد فعالیت های مدرن و به روز و کارآمد هست. تحصیل طلاب در این حوزه علمیه در پایه های اول تا دهم و همچنین در دروس تخصصی خارج فقه و اصول انجام می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند یا به نشانی تهران، خیابان آیت، بالاتر از چهارراه سرسبز، خیابان مظاهری، منطقه نارمک، مراجعه کنند.

حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه از وجود استادان برجسته کشوری و استانی در دروس مختلف فقه، اصول، ادبیات، زبان انگلیسی، زبان عربی، تاریخ و ... بهره مند است و رویکرد تولیت و مدیریت این حوزه علمیه، تربیت تخصصی، کارآمد و روزآمد طلاب است تا طلاب بتوانند پاسخگوی نیازهای روز جامعه و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی باشند. حوزه علمیه مسجد جامع احمدیه همچنین همکاری خوبی با دبستان ها، دبیرستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و هیئت های مذهبی تهران دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند. رویکرد این حوزه علمیه تربیت طلاب در تراز انقلاب اسلامی است و در همین راستا از ظرفیت برترین استادان کشور استفاده می کند.

کد مطلب 6927263
سیده فاطمه سادات کیایی

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