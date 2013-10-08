کشته و زخمی شدن 13 تروریست القاعده در درگیری با ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در پلیس استان بابل گفت پنج تروریست مسلح القاعده در درگیری با نیروهای امنیتی عراق به هلاکت رسیدند و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع در گفتگو با المدی پرس اظهار داشت افراد مسلح وابسته به القاعده امروز به ایست های بازرسی در شمال بابل حمله ور شدند که این حمله به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد.

وی افزود درگیریها امروز میان یک گروه مسلح وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق با نیروهای امنیتی عراق هنگامی که افراد مسلح به ایست های بازرسی در مناطق صندیج، الفاضلیه والبهبان در ناحیه جرف الصخر حمله کردند، رخ داد.



این منبع گفت درگیریها به کشته شدن پنج فرد مسلح القاعده و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد که نیروهای امنیتی آنها را دستگیر کردند و این افراد تحت حفاظت شدید برای درمان به بیمارستان نزدیکی منتقل شدند.

امروز برخی رسانه ها از حمله دهها فرد مسلح به ایستهای بازرسی در شمال استان بابل عراق خبر داده بودند.