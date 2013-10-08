درآمدهای پستی خراسان جنوبی 26 درصد افزایش یافت/ جابجایی دو میلیون مرسوله پستی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عنایتی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه درآمد حاصل از پست مرسولات در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: درآمد پستی حاصل از مرسولات استان یک میلیارد و 150 میلیون تومان بوده است.

وی از جابجایی دو میلیون و 600 هزار مرسوله پستی در نیمه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: از این تعداد یک میلیون و 368 هزار مرسوله صادره از استان بوده است.

عنایتی اضافه کرد: از این رقم یک میلیون و 240 هزار مرسوله وارده به استان بوده است.

وی حجم مرسولات پستی صادره از استان را 387 تن عنوان کرد و بیان داشت: حجم مرسولات وارده در این مدت نیز 155 تن بوده است.

به گفته عنایتی مراجعه ماهانه پست به آدرسهای مردم حدود 200 هزار مورد است.

وی ادامه داد: مقاصد مرسولات پستی درون استانی، استانهای همجوار و استانهای غیرهمجوار بوده است.

مدیرکل پست خراسان جنوبی ارسال کوله بار زائران سرزمین وحی به صورت اینترنتی را از دیگر خدمات ارائه شده توسط شرکت پست استان برای سومین سال متوالی عنوان کرد و بیان داشت: امسال نیز 944 مورد بار زائران حج تمتع تحویل شده است.

عنایتی به برنامه ابلاغی دولت در شرکت پست اشاره کرد و ادامه داد: کاهش سیر مرسولات پستی به 24 ساعت به چهار استان کرمان، یزد، اصفهان و شیراز، افزایش خدمات رسانی پستی به مردم، خرید و فروش اینترنتی با کشورهای همسایه و احیاء ثبت تلفنی و پیامگیر 193 و سامانه اصلی از جمله این برنامه ها است.

وی راه اندازی اداره پست در طبس از محل اعتبارات استانی تجهیز یگان حمل و نقل برون استانی به دستگاه کامیون با 200 میلیون تومان اعتبار، راه اندازی دو ایستگاه و ارائه خدمات کارت ملی هوشمند براساس برنامه زمانی و... را از دیگر برنامه ها ذکر کرد.

عنایتی تعداد دفاتر پستی دولتی استان را 14 دفتر برشمرد و افزود: همچنین 34 نمایندگی توزیع مرسولات پستی در استان فعالیت دارند.

مدیرکل پست خراسان جنوبی یادآور شد: برای سهولت در ارائه خدمات و بهبود زندگی مردم این نمایندگی ها در سطح روستاهای استان راه اندازی شده است.