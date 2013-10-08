میانگین ماشین آلات کشاورزی گلستان بالاتر از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی بعد از ظهر سه شنبه در افتتاحیه نهمین نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی در استان اظهار داشت: 25 هزار تراکتور در استان وجود دارد که بخش اعظم ان تراکتور ها عمری بیش از 15 سال دارند و از دو هزار و 700 کمباین در استان، 55 درصد آن ها بالای 20 سال عمر دارند.

وی با بیان این که کشاورزی به عنوان محور استقلال و توسعه اقتصادی جامعه لقب گرفته است گفت: کشاورزی اساسی ترین نیازهای انسان را برآورده می کند و اگر برآورده نشود حیات انسان را به خطر می اندازد.

وی با اشاره به این که در عرصه اقتصاد، پایه ای ترین بخش اقتصاد، کشاورزی است تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع آب و خاک و افزایش جمعیت، ما هیچ راهی جز افزایش تولید در واحد سطح نداریم که بنیان آن کشاورزی دانش محور و فن محور باشد.

حضور 60 شرکت در نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه افزود: در این نمایشگاه که هر ساله در محل نمایشگاه های بین المللی استان برپا می شود، 60 شر کت از استان های گلستان، مازندران، تهران، فارس ، اصفهان، البرز، خوزستان،کردستان، زنجان،یزد، مرکزی، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان رضوی و جنوبی حضور دارند.

وی با بیان این که نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، کره ، چین، هند و آلمان و سوییس نیز در این نمایشگاه حضور دارند گفت: تجهیزات و ماشین آلات کاشت، برداشت و داشت کشاورزی، که شامل ماشین آلات کاشت برنج، انواع کودها، سموم دفع آفات، علف کش های ارگانیک و تراکتور و کمباین است در این نمایشگاه در معرض بازدید علاقه مندان قرار گرفته است.