سکوهای خالی در انتظار فوتبال دوستان/ قدردانی از صدا وسیما به دلیل عدم پخش زنده مسابقات!

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، رحیم میرآخوری دقایقی پیش در نشست خبری بعد از دیدار دو تیم ایران و لبنان از سری مسابقات گروه D قهرمانی جوانان زیر 19 سال آسیا که در کرمان در حال برگزاری است، گفت: تیم تاجیکستان بازیکنان خوبی دارد و از نظر تاکتیکی در این بازی عالی عمل کرد.

وی این دیدار را فوق العاده دانست و افزود: شرایط خوبی برای تیم ایران در محوطه جریمه پیش آمد ما نتوانستیم از همه این فرصت ها استفاده کنیم ولی در نهایت موفق شدیم دو بار دروازه حریف را باز کنیم.

میرآخوری در پاسخ به اینکه چرا بیشتر حملات تیم ایران از گوشه های زمین بود، گفت: در نتیجه شناختی که در بازی های تدارکاتی با تاجیکستان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید از کناره ها بازی کنیم و چنانچه دیدید یکی از گل های ایران نیز از همین منطقه وارد دروازه حریف شد.

وی با بیان اینکه با آوردن سردار آزمون در نیمه دوم آرامش بیشتری به تیم داده شد، گفت: علت کم تحرکی این بازیکن خستگی در اثر طی بعد مسافت روسیه تا کرمان بود و در کنار این مسئله سردار آزمون دو روز پیش در لیگ روسیه بازی کرد و ما نمی خواستیم که به وی فشار بیاوریم.

میرآخوری همچنین به تعداد کم تماشاگران در این مسابقات اشاره کرد و یادآور شد: از مردم کرمان توقع داریم که برای حمایت و تشویق تیم ملی کشورمان به استادیوم بیایند و از این طریق روحیه بیشتری به بازیکنان بدهند.

همچنین میرآخوری در خصوص نقش علی دوستی که سرمربی تیم نوجوانان نیز است در تیم جوانان، گفت: آقای علی دوستی به عنوان مدیر فنی تیم با ما همکاری می کنند و ما از تجربه های وی استفاده می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران که از نزدیک مسابقات تیم های لبنان و عربستان را مشاهده کرده بود گفت: هر دو تیم لبنان و عربستان قوی هستند و ما باید تلاش کنیم که بر آنها غلبه کینم.

وی در پایان از صدا وسیما به دلیل عدم پخش زنده بازی ها تقدیر کرد!

