ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پخش نشدن بازی تیم فوتبال جوانان ایران با تاجیکستان در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: چندی قبل درخواستی به صدا و سیما برای پخش مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 16 سال آسیا در پاکستان دادیم که به ما اعلام شد چون مسابقات آنجا فیلمبرداری نمی‌شود، امکان پخش مسابقات وجود ندارد اما مسابقاتی که در ایران برگزار می‌شود، طبیعتا باید پخش می‌شد و از پخش نشدن آن حتی در شبکه ورزش متعجب شدیم.

وی افزود: فکر می‌کنم تماشای دیدار جوانان کشورمان که برای حضور در مسابقات نهایی به میدان می‌رود، برای هواداران فوتبالدوست ایران مهمتر از دیدن بازی بایرن مونیخ برابر دورتموند است، به همین دلیل از مسئولان صداوسیما انتظار داشتیم عنایت بیشتری به ورزش‌های ملی داشته باشد و بازی‌های آینده تیم جوانان در این رقابتها را بصورت زنده پخش کند.

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه صداوسیما می‌بایست مسابقات والیبال زیر 23 سال جهان را هم پخش می‌کرد زیرا مردم، علاقمند تماشای این رقابتها هستند، اضافه کرد: پخش این مسابقات و تماشای پیروزی‌های تیم‌های مختلف ملی باعث همبستگی ملی شده و فوق العاده مهم است.

وی با اشاره به اینکه انتظارمان از صداوسیما این بود که رسالت خود را در خصوص ورزش ملی به نحو احسن انجام دهد، در مورد دیدار ایران با لبنان هم تاکید کرد: پس از پایان جنگ، ورزش لبنان پیشرفت خوبی داشته و قطعا می‌تواند همانطور که در رده بزرگسالان برای تیم‌های مطرح ایران و کره‌جنوبی دردسر ایجاد کرد، برای هر تیمی در هر رده‌ای مشکل ساز باشد اما تیم جوانان ایران شرایط خوبی دارد و امیدواریم برابر این تیم موفق ظاهر شده و دومین پیروزی‌اش را بدست آورد.

شفق در پایان گفت: پس از بازی ایران با تاجیکستان، تماس تلفنی با علی دوستی‌مهر داشتم که مدیر فنی تیم فوتبال زیر 18 سال (جوانان) ایران اعلام کرد تاجیکستان حریف سرسختی بوده و می‌تواند برای همه تیم‌های گروه مشکل ساز شود و قطعا عربستان و لبنان نمی‌توانند برابر این تیم به راحتی پیروز شوند.