دروغ شناسی نوعی بصیرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اذن‌الله خدایی ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه انصار‌المهدی (عج) استان زنجان افزود: آنچه مورد تمایز انسان با سایر موجودات در عالم هستی می‌شود، داشتن عقل و قدرت تفکر است و سایر موجودات از این قدرت خدادادی برخوردار نیستند.



وی با بیان اینکه باید از قدرت فکر و اندیشه در راه کمال استفاده بهینه کرد یادآور شد: خدا در مرحله نخست جماد، سپس نبات و در ادامه حیوان را خلق کرد و بعد از آن انسان را آفرید و انسان آئینه تمام نمای خداوند در زمین است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گفت: روح انسان ریشه در ذات الهی دارد و باید از این قدرت برای رسیدن به حقیقت اصلی خود بهره برد.



حجت‌الاسلام خدایی تاکید کرد: نباید کمالات انسانی را به واسطه رذایل اخلاقی از دست بدهیم چرا که در آن صورت انسان به حیوان تبدیل می‌شود و از رسیدن به حق باز می‌ماند.



حجت الاسلام خدایی مسئول تسلط و کنترل زبان را مهم‌ترین فضیلت اخلاقی برشمرد و ادامه داد: تسلط بر زبان نشانه جوانمردی، مایه آرامش، تکمیل و برکت روزی، خیر دنیا و آخرت، وسیله ورود به بهشت هم خلق بودن با انبیا و نجات از هلاکت است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه نباید در زندگی دروغ گفت و باید دروغ شناس بود، تصریح کرد: در طبیعت انسان دروغ وجود ندارد و به همین دلیل حضرت آدم (ع) دروغ بلد نبود.