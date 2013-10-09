  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

حجت الاسلام خدایی :

دروغ شناسی نوعی بصیرت است

دروغ شناسی نوعی بصیرت است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دروغ شناسی نوعی بصیرت است و انسان نباید هرگز دروغ بگوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اذن‌الله خدایی  ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه انصار‌المهدی (عج) استان زنجان افزود: آنچه مورد تمایز انسان با سایر موجودات در عالم هستی می‌شود، داشتن عقل و قدرت تفکر است و سایر موجودات از این قدرت خدادادی برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه باید از قدرت فکر و اندیشه در راه کمال استفاده بهینه کرد یادآور شد: خدا در مرحله نخست جماد، سپس نبات و در ادامه حیوان را خلق کرد و بعد از آن انسان را آفرید و انسان آئینه تمام نمای خداوند در زمین است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان  گفت: روح انسان ریشه در ذات الهی دارد و باید از این قدرت برای رسیدن به حقیقت اصلی خود بهره برد.

حجت‌الاسلام خدایی تاکید کرد: نباید کمالات انسانی را به واسطه رذایل اخلاقی از دست بدهیم چرا که در آن صورت انسان به حیوان تبدیل می‌شود و از رسیدن به حق باز می‌ماند.

حجت الاسلام خدایی مسئول تسلط و کنترل زبان را مهم‌ترین فضیلت اخلاقی برشمرد و ادامه داد: تسلط بر زبان نشانه جوانمردی، مایه آرامش، تکمیل و برکت روزی، خیر دنیا و آخرت، وسیله ورود به بهشت هم خلق بودن با انبیا و نجات از هلاکت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه نباید در زندگی دروغ گفت و باید دروغ شناس بود، تصریح کرد: در طبیعت انسان دروغ وجود ندارد و به همین دلیل حضرت آدم (ع) دروغ بلد نبود.

کد مطلب 2152479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها