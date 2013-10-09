به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اذنالله خدایی ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: آنچه مورد تمایز انسان با سایر موجودات در عالم هستی میشود، داشتن عقل و قدرت تفکر است و سایر موجودات از این قدرت خدادادی برخوردار نیستند.
وی با بیان اینکه باید از قدرت فکر و اندیشه در راه کمال استفاده بهینه کرد یادآور شد: خدا در مرحله نخست جماد، سپس نبات و در ادامه حیوان را خلق کرد و بعد از آن انسان را آفرید و انسان آئینه تمام نمای خداوند در زمین است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گفت: روح انسان ریشه در ذات الهی دارد و باید از این قدرت برای رسیدن به حقیقت اصلی خود بهره برد.
حجتالاسلام خدایی تاکید کرد: نباید کمالات انسانی را به واسطه رذایل اخلاقی از دست بدهیم چرا که در آن صورت انسان به حیوان تبدیل میشود و از رسیدن به حق باز میماند.
حجت الاسلام خدایی مسئول تسلط و کنترل زبان را مهمترین فضیلت اخلاقی برشمرد و ادامه داد: تسلط بر زبان نشانه جوانمردی، مایه آرامش، تکمیل و برکت روزی، خیر دنیا و آخرت، وسیله ورود به بهشت هم خلق بودن با انبیا و نجات از هلاکت است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه نباید در زندگی دروغ گفت و باید دروغ شناس بود، تصریح کرد: در طبیعت انسان دروغ وجود ندارد و به همین دلیل حضرت آدم (ع) دروغ بلد نبود.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دروغ شناسی نوعی بصیرت است و انسان نباید هرگز دروغ بگوید.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اذنالله خدایی ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: آنچه مورد تمایز انسان با سایر موجودات در عالم هستی میشود، داشتن عقل و قدرت تفکر است و سایر موجودات از این قدرت خدادادی برخوردار نیستند.
نظر شما