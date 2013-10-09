دیدار وزیر کار کره شمالی با معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در دیدار "جونگ یونگ سو" وزیر کار جمهوری دموکراتیک خلق کره از دولت این کشور بخاطر حضور هیئت عالی رتبه کره شمالی در مراسم تحلیف دکتر روحانی قدردانی کرد .

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کره شمالی تحت فشار قدرتهای بزرگ و به خصوص آمریکا قرار دارد اظهار داشت : ایران از مواضع صلح طلبانه و آزادی خواهانه ملت کره شمالی حمایت می کند و امیدواریم این ملت بتواند بر مشکلات فعلی غلبه کند.

جهانگیری با تاکید بر لزوم توسعه کره شمالی در زمینه های مختلف خاطر نشان کرد : این امر نیازمند استقرار ثبات و آرامش در آن منطقه است و بی تردید همه کشورهای همسایه نیز خواهان برقراری صلح و امنیت هستند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد دولت کره شمالی بتواند از طریق گفتگو و از راه دیپلماتیک در جهت برون رفت از مشکلات حرکت کرده و زمینه برقراری ثبات و امنیت در این کشور را فراهم کند.

وزیر کار جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز در این دیدار سفر خود به ایران را مثبت و در جهت گسترش روابط دو کشور ارزیابی کرد و گفت : این سفر در چهلمین سال برقراری روابط سیاسی ایران و کره شمالی انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت کره شمالی همواره از مواضع جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت کرده است، افزود : کره شمالی با فشارهای غیر منطقی دشمنان و بویژه آمریکا بر ملت ایران مخالف است و آن را محکوم می کند .

جونگ یونگ سو با تبریک روی کار آمدن دولت دکتر روحانی خواستار گسترش سطح روابط و توسعه مناسبات اقتصادی تهران - پیونگ یانگ شد .