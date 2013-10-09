افتتاحيه كنگره اي ملي بدون حضور مسئولان ملي/ 150 شاعر امروز مهمان وحشي بافقي شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از ديشب، آخرين بنرها و تابلوهاي راهنما براي مكان برگزاري كنگره وحشي بافقي و .... نصب شد و امروز ساعت هشت صبح بود كه نخستين دسته از مهمانان وحشي بافقي از راه رسيدند.

در ميان مهمانان اين كنگره از همه گروه‌ها بودند، استاد دانشگاه، دانشجويان رشته ادبيات فارسي از يزد و بافق و ...، شاعران كشوري و استاني، اساتيد برجسته زبان و ادبيات فارسي، جمعي از دبيران ادبيات و ... .

اما آنچه بيش از همه در اين مراسم جالب توجه بود، حضور جمع كثيري از مسئولان شهرستان بافق بود، مسئولاني كه در زمان تدارك اين كنگره از هيچ كمك و همراهي دريغ نكردند و همه يار و ياور اداره كل فرهنگ و ارشاد استان يزد يزد بودند.

مراسم افتتاحيه اما قرار بود با حضور قائم مقام وزير ارشاد برگزار شود اما گويي سفر وي به تعويق افتاد و او قرار است به همراه هيئت همراه، صبح فردا در مراسم اختتاميه حضور پيدا كند.

يكي از دست اندركاران برگزاري كنگره معتقد بود، از آنجا كه قائم مقام وزير در مراسم افتتاحيه شركت نكرد، بعيد به نظر مي رسد در مراسم اختتاميه بتواند خود را به بافق برساند.

بر خلاف چند ماه پيش كه معاونان و مشاوران و حتي وزير ارشاد به هر بهانه اي به يزد سفر مي كردند و حتي در افتتاح نمايشگاه هاي بسيار معمولي خود را به اين استان مي رساندند، طي چند ماه اخير چند جشنواره ملي برگزار شده كه هيچ يك از ارشادي ها در آن حضور نيافته اند.

از جمله آنها مي توان به جشنواره ملي فيلم كوتاه رضوي، جشنواره تئاتر استان يزد، جشنواره تئاتر سوره ماه و اكنون هم كنگره ملي وحشي بافقي اشاره كرد.

كنگره اي ملي بدون حضور مسئولان ملي

گرچه شاهد حضور مسئولان فرهنگي كشور در اين كنگره ملي نبوديم، اما حضور اساتيد دانشگاه و فرهيختگان و ادبا و شاعران به خوبي جاي آنها را پر كرده بود.

برگزاري اين كنگره در نيم روز نخست با شكوه خاصي برگزار شد و همانطور كه انتظار مي رفت، وحشي بافقي عشاق بسياري داشت.

امروز 150 مهمان ويژه از خارج از استان يزد و 600 نفر نيز از استان يزد در اين كنگره حضور يافتند كه اين امر خود گوياي ميزان عشق و ارادت به وحشي بافقي است.

به طور قطع فردا نيز بر شمار اين شركت كنندگان افزوده مي شود و نخستين كنگره وحشي بافقي، با خاطره اي خوش به پايان مي رسد.

هر آيتم از برنامه هاي امروز با خبري جالب براي علاقمندان به وحشي بافقي برگزار شد.

رونمايي از تمبر وحشي بافقي، رونمايي از پنج جلد كتاب يا با موضوع زندگي وحشي بافقي و يا تصحيح ديوان او.

البته چاپ نفيسي از كتاب وحشي بافقي نيز در اين كنگره رونمايي شد و قرار است از آثار برگزيده كنگره با اين كتاب نفيس تجليل شود.

تيزر تبليغاتي با نگاهي كوتاه به زندگي وحشي بافقي نيز از بخش هاي جالب توجه اين كنگره ملي بود.

شركت سنگ آهن مركزي بافق كه ميزبان و حامي برگزاري اين كنگره بود نيز از فرصت حضور ادبا در بافق استفاده كرد و نمايشگاهي كوچك از دستاوردهاي معدني و كشاورزي شهرستان بافق را به نمايش گذاشت.

امروز و فردا قرار است 40 مقاله از ميان 400 مقاله ارسال شده به اين كنگره براي علاقمندان ارائه شود كه اين بخش به طور قطع مورد استقبال ادبا و انديشمندان سراسر كشور قرار خواهد گرفت.

كنگره وحشي بافقي تا ساعتي ديگر، روز نخست خود را به پايان مي رساند و فردا به استقبال سانس دوم ميزباني از علاقمندان به وحشي بافقي مي رود.