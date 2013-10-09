به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در شورای اداری استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با انتخابات اخیر فضای خوبی در کشور ایجاد شد و یک حماسه سیاسی رخ داد که مقام معظم رهبری موثرترین نقش را در خلق این حماسه داشتند.

وی افزود: زمانی برخی می خواستند با محدود ساختن فضای ناامیدی را ایجاد کنند که مقام معظم رهبری اعلام کردند همه سلایق وارد انتخابات شوند واگر کسی اعتقادی به نظام ندارد به خاطر ایران در خلق این حماسه شرکت کنند. سرانجام نیز با توصیه ها و پیگیریها انتخابات باشکوهی رخ داد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در این فضای دوستی و معنویت متاسفانه برخی قصد مصادره انتخابات را دارند. فتنه گران سال 88 دوباره سر آوردند تا با تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند. این انتخابات، انتخابات کل مردم با همه گرایش و سلایق بود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که کشور نیاز به آرامش داشت این افراد هماهنگ با رئیس جمهور آمریکا حرف می زدند و با طرح یک دروغ بزرگ، یعنی تقلب در انتخابات می خواستند آرای مردم را مصادره کنند. متاسفانه الان عده ای توقع دارند این افراد برگردند که این توقع باطل است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به آزادی زندانیان امنیتی نیز تصریح کرد: پس از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی برخی مدعی شدند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اشتباه بود و افراد آزاد شده زندانیان امنیتی بودند. این مسئله جدیدی نبود و مراحل این اقدام از پیش از انتخابات شروع شده بود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: عده ای به ولایت فقیه و نظام اعتقادی ندارند و با چهره های مختلف ظاهر می شوند این نظام حساب و کتاب دارد و افرادی که در چارچوب نظام کار می کنند می توانند عهده دار مسئولیت باشند. این خیانت است که فردی که اعتقادی به نظام ندارد مسئولیتی را قبول کند و اگر فردی چنین خیالی را دارد باید این خیال را به گور ببرد.

وی ادامه داد: در عین حال در کنار این مسائل کشوری هستیم که با مکر استعمارگران روبرو بوده و در این فضا باید دست به دست هم داده و افرادی که به نظام اعتقاد دارند باید متحد شوند.

آیت الله آملی لاریجانی سپس به ارتباط دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: باید در هماهنگی با دستگاههای اجرایی نهایت همکاری و هماهنگی صورت گیرد. دستگاههای اجرایی نیز با نظارت قوی بر خود بیشتر مشکلات را حل کنند.

رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به همکاران خود در دستگاه قضایی نیز اضافه کرد: باید با مدیران اجرایی رفتاری اسلامی داشته باشیم و رفتار نظارتی ما با مدیران اجرایی وهم ایجاد نکند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که همه ما با آن مواجه هستیم حفظ نظام اسلامی است، انقلاب اسلامی نعمتی الهی بود. نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم سالارانه دینی بهره مند از وجهه الهی در چارچوب ارزش الهی و مبتنی بر آزادی مردم است. نظام اسلامی طی سالهای اخیر با تمام مشکلاتی که کشورهای استعمارگر ایجاد کردند قوی تر شده و امروز از هر روز مقتدرتر است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: دلیل اینکه کشورهای استعمارگر به ایران فشار وارد کرده و تحریم می کنند حکایت از اهتمام و توجه آنها به انقلاب اسلامی است زیرا آنها می دانند این راه، راه مسلمانان دیگر هم خواهد بود. باید توجه داشته باشیم هر زمان تلاش کنند انقلاب را از ارزشهای اسلامی خالی کنند افول نظام است. زمانی عده ای می خواستند وجهه اسلامی نظام را کمرنگ کنند که نادیده گرفتن وجهه نورانی نظام خیانت به آرمانهای نظام و شهداست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مسئولان نباید مسئولیت را قدرت در نظر بگیرند و اخلاق حرفه ای را باید جدی گرفت. در ادارات و همچنین دستگاه قضایی دیده شده ما در برخورد با مردم آن تواضع لازم را نداشتیم.

وی در پایان به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: یکی از اصول مهم قرآنی و دینی که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که در جامعه مغفول شده است. در کوچه و بازار مظاهری را می بینیم که ناراحت کننده است. هر فردی که توانسته از کشورهای غربی کمک بگیرد یک شبکه ماهواره ای راه انداخته و هجوم فرهنگی می آورد. همه ما نسبت به خود و نسبت به دیگران در این زمینه مسئول هستیم.