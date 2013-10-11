به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدي مظاهري، پنجشنبه شب در مراسم اختتاميه كنگره ملي وحشي بافقي با تجليل از دست اندركاران برگزاري اين كنگره اظهار داشت: كنگره هايي براي برگزاري شاعران و انديشمندان بومي، اقدامي ارزشمند و در خور تحسين است.

وي با بيان اينكه دوره هاي بعدي كنگره ملي وحشي بافقي نيز بايد برگزار شود، تاكيد كرد: وزارت ارشاد از برگزاري چنين كنگره هايي حمايت جدي خواهد كرد.

وحشی بافقی به جهانیان باید به خوبی معرفی شود

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش ديگري از سخنان خود، مهمترین رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت تدبیر و امید را ارائه تصویری صحیح از شکوه و عظمت ایران اسلامی عنوان كرد و بيان داشت: وحشی بافقی به عنوان يكي از نمونه هاي اين شكوه و عظمت بايد به جهانیان به خوبی معرفی شود.

قائم مقام وزير ارشاد در دومين روز از كنگره وحشي بافقي

مظاهری، پاسداشت فرهنگ ایران اسلامی را یکی از وظایف مهم دست اندرکاران فرهنگی در سطح كشور و استانها دانست و خاطرنشان كرد: ما هر چه فرهنگ بومی خود را تقویت كنيم، در مقابل، فرهنگ خارجی کمتر به کشور وارد می شود و در مقابل فرهنگ بيگانه واكسينه خواهيم شد.

وحشي بافقي آنچنان كه شايسته است به جوانان و طبقه عامه معرفي نشده است

وی در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه وحشی بافقی آنچنان كه شايسته است به نسل جوان و طبقه عامه معرفی نشده است، اظهار داشت: مسئولان و پژوهشگران فرهنگی بايد در اين مسير فعالتر عمل كنند و در صدد معرفي و خروج وحشي بافقي از مهجوريت برآيند.

قائم مقام وزير ارشاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به درخواست امام جمعه يزد براي برگزاري كنگره اي براي محمدتقي بافقي يكي ديگر از مفاخر شهرستان بافق عنوان كرد: وزارت ارشاد از برگزاري جشنواره ها و كنگره هاي بومي كه با هدف معرفي مفاخر و معرفي فرهنگ بومي و ارائه آن به قشر جوان جامعه برگزار مي شود، حمايت جدي خواهد كرد.

مظاهری با بیان اینکه شخصیت های عظیمی در مقاطع گوناگون درشهرستان بافق فعالیت كرده اند، يادآور شد: نمونه ای از این افراد وحشی بافقی و محمد تقی بافقی بودند که وزارت ارشاد برای پاسداشت آنان حمایت های جدی خود را انجام خواهد داد.

رونمايي از 5 عنوان كتاب وحشي بافقي با حضور مسئولان حاضر در كنگره

به گفته وی، برگزاری کنگره های علمی و چاپ کتب متعدد می تواند نقصان هایی که در مورد مهجوریت شخصیت های تاثیر گذار کشور وجود دارد را جبران نماید.

5 عنوان کتاب با موضوع وحشی بافقی رونمایی شد

در اين مراسم همچنين با حضور قائم مقام وزير ارشاد از پنج كتاب با موضوع وحشي بافقي همچنين تمبر يادبود اين شاعر پرآوازه قرن دهم هجري رونمايي شد.

در اين مراسم از كتاب‌هاي "آتش جانسوز" در شرح آثار وحشی بافقی، "شرح پریشانی"، نگاهی به زندگی و آثار وحشی بافقی، "تصحیح جدید دیوان وحشی بافقی"، "دیوان نفیس وحشی بافقی" و "یزد در عصر صفویه" رونمایی شد.

در نخستین کنگره ملی وحشی بافقی، استانداریزد، امام جمعه بافق، نماینده بافق، فرماندار بافق و مدیرکل ارشاد یزد همچنين 150 نفر از انديشمندان از سراسر كشور حضور داشتند.

در اين مراسم از سوي قائم مقام وزير ارشاد از دست اندركاران برگزاري كنگره وحشي بافقي از جمله مهدی خاوری فرماندار بافق، عسگری، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، عذرا کریمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق و ملک ثابت استاد دانشگاه یزد به عنوان خادمان برگزاری کنگره ملی وحشی بافقی تجليل شد.

نخستين كنگره ملي وحشي بافقي طي دو روز با ارائه 40 مقاله از مجموع 400 مقاله رسيده به اين كنگره، در سالن همايش هاي سنگ آهن مركزي بافق برگزار شد.