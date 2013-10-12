به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش روزنامه بانکوک پست تیم تایلند در بازی روز سه شنبه با ایران در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران به دنبال کسب نتیجه است.

"سوراچی جاتوراپاتاراپونگ" که به تازگی هدایت تیم فوتبال تایلند را بر عهده گرفته در نخستین دیدار خود در کسوت سرمربی این تیم در دیداری دوستانه با نتیجه یک بر صفر مقابل بحرین به برتری رسیده است.

تیم فوتبال تایلند روز سه شنبه در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام ملت های آسیا در سال 2015 در ورزشگاه آزادی تهران با ایران دیدار خواهند کرد. تایلند برای این دیدار "جاکرافان کاوپروم" را به خدمت ندارد. این بازیکن در دیدار با بحرین دچار آسیب‌دیدگی شده است. هم تیمی‌های این بازیکن در بوریرام به نام "سوری سوخا" و "سوچائو نوتنوم" پیش از این به دلیل آسیب دیدگی از تیم کنار مانده‌اند.

جاکرافان گفت: افسوس می‌خورم از اینکه دوباره مصدوم شده‌ام. من به تازگی پس از مدت زمانی طولانی به تمرینات تیم بازگشته بودم. خیلی غمگینم چون این شانس را داشتم بار دیگر برای تیم ملی تایلند بازی کنم. البته سوراچی به من گفت چندان ناراحت نباشم چون چندین بازی دیگر پیش روی تیم ملی تایلند است.

با توجه به مصدومیت این سه بازیکن، سوراچی بازیکن جدیدی را به تیم ملی دعوت کرده به نام "سوتینوم فوکوم" که در پست دفاع انجام وظیفه می کند. این بازیکن در همان پستی بازی می‌کند که سوری بازی می کند.

سوراچی گفته چندین مشکل است که برای رویارویی با ایران باید برطرف شود. وی گفت: تیم ما شروع خوبی دارد اما در ادامه باید روی پاس کوتاه و شوتزنی بازیکنان تمرکز کنیم.

وی همچنین تایید کرده تیمش در تهران کار دشواری دارد. با این حال این بازی را فرصت خوبی برای خودش و بازیکنان تیمش دانسته است.

سوراچی ادامه داد: بازی با ایران دشوار است. اما وقتی من در کسوت بازیکن برای تایلند بازی می‌کردم هرگز به ایران نباختم. امیدوارم این رکورد روز سه شنبه حفظ شود. این رکورد باید به بازیکنانم اعتماد به نفس ببخشد.

"تانوساک لکوتای"، مدیر تیم فوتبال تایلند هم گفت ایران چندان قوی تر از بحرین نیست. بنابراین بازیکنانش شانس این را دارند که ایران را برند.

وی گفت: ما این شانس راداریم که ایران را شکست دهیم چراکه این تیم چندین مشکل داخلی دارد.

تیم فوتبال تایلند شنبه شب رهسپار ایران می‌شود. این تیم در صورتی که می‌خواهد شانسی برای حضور در جام ملت‌های آسیا در سال 2015 داشته باشد نباید شکست بخورد.

تایلند دو بازی اول گروه بی را شکست خورده است. ایران و کویت چهار امتیازی هستند و لبنان با سه امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

دو تیم برتر هر گروه به اضافه بهترین تیم سوم تمامی گروه ها به مرحله پایانی صعود می‌کنند.