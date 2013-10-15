به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ایران در گروه B رقابتهای مقدماتی جام ملت‎های آسیا موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل تایلند به برتری رسید. ایران با این پیروزی هفت امتیازی شد و بالاتر از تیم‌های کویت (5 امتیاز) و لبنان (4 امتیاز) در صدر گروه قرار گرفت.

کارلوس کی‌‎روش در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: بعد از چهار ماه که هیچ بازی‌ای نداشتیم طبیعی بود در نیمه اول هماهنگ نباشیم و بازی خوبی شاهد نبودیم. در ابتدای بازی با عجله کار می‌کردیم ولی همانطور که بازی جلو می رفت بهتر شدیم و به سه امیتاز رسیدیم. مطمئنا بازی فوق العاده ای نبود ولی نتیجه ای که به دست آمد آنچه بود که در زمین اتفاق افتاد.

وی افزود: یکی، دو فرصت بسیار خوب را از دست دادیم و حداقل می‌بایست دو گل دیگر به تایلند می زدیم. گل تایلند هم روی اتفاق به دست آمد. شک نداریم باید سخت تر کار کنیم. بازی امشب باید برای ما بیدارباش باشد. هیچ تیمی در دنیا نیست که بتواند چهار ماه بدون بازی به بقای خود ادامه دهد.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: در حال حاضر ما هفت امتیاز کسب کرده ایم و در صدریم ولی مهم ترین پیغام این است که فاصله زیادی تا جام جهانی نداریم و باید تصمیمات مهم را برای آماده سازی در جام جهانی بگیریم.

کی روش در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود به جای رحمان احمدی از دانیل داوری استفاده می‌کرد، گفت: وقتی شما بازی بین المللی انجام می دهید بازی دوستانه ای وجود ندارد. هر وقت شما بازی می کنید اعتبار و نام آن کشور در میان است. امشب سعی کردیم بازی امنی را انجام بدهیم. یعنی سه امتیاز را به دست بیاوریم ولی انگیزه زیادی در نیمه نخست نداشتیم و تعداد پاس های اشتباه زیاد بود و هر وقت صاحب توپ می شدیم سعی می کردیم به سرعت به سمت دروازه حریف حرکت کنیم.

وی افزود: وقتی این اتفاق می افتد شما باید صبورانه کار کنید و جلوی ضدحملات را بگیرید. در این مواقع اگر دروازه خود را بسته نگه دارید می‌توانید در ادامه بازی به گل برسید که ما به این هدف رسیدیم.

کی روش در پاسخ به استقبال کم تماشاگران گفت: این سوال را از هواداران بپرسید. کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی را یک روز قبل از تعطیلی بلندمدت گذاشته و ما باید نزدیک دریای خزر بازی را برگزار می کردیم.

خبرنگاری پرسید آیا به بازیکنان دورگه این فرصت را می دهید که مردم بیشتر آنها را بشناسند. کی روش گفت: این جزوی از دغدغه های من نیست که اصالت بازیکن از کجاست. من درون زمین بازیکن را می بینم. بدون توجه به اینکه بازیکنان از کجا می آیند ما کارمان را انجام می دهیم. یعنی با هم باشیم چون بدون با هم بودن کاری از پیش نمی رود.

سرمربی تیم ملی گفت: در 45 دقیقه ابتدایی بازی به نظر می آمد بازیکنان همدیگر را نمی شناسند. بین دو نیمه می خواستم بازیکنان را با هم آشنا کنم و به هم دست بدهند و کارت های شناسایی را به هم نشان بدهند . این دقیقا همان مطلبی است که از ماه ها پیش به آن اشاره کردم که باید برنامه حضور در جام جهانی را تدوین کنیم.

کی روش اضافه کرد: بعد از بازگشت از برزیل با علی دایی، قلعه نویی و سایر مربیان صحبت می کنم که با هم همکاری داشته باشیم تا به هدف برسیم.

وی گفت: وقتی بازیکنان بازی می کنند برای برنده شدن بازی می کنند و انگیزه کافی دارند. ولی شما همانقدر هم احتیاج دارید که بازی را منطقی پیش ببرید. برای مثال اگر یک حرکت اشتباه بود به خاطر این بود که بازیکنی که اشتباه می کرد نمی دانست بازیکنی پشت سر او هست که این اشتباه را جبران کند یا نه.

کی‌روش گفت: این بازی سه دستاورد مهم داشت. اول اینکه تیم ملی سه امتیاز را به دست آورد و حرکت رو به جلو به سوی جام ملت های آسیا داشتیم. در درجه دوم همیشه برد برد است بخصوص اینکه کویت و لبنان هم مساوی کردند. و در درجه سوم ما چهار ماه نمی توانیم کاری انجام ندهیم. مسابقات جام جهانی برزیل یک جشن بزرگ نیست که بازیکنان برای خوشگذرانی بروند. مسابقات بسیار بسیار سختی خواهد بود.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: ما می بایست برنامه آماده سازی جام جهانی را آماده کنیم چون فرصتی نیست. من بیرون می روم و خودم دست به کار می شوم. امیدوارم که مربیان ایرانی هم این مساله را درک کنند.