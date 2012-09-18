کلنگ احداث مکان دائمی نمایشگاه سنگ محلات به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همزمان با افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور کلنگ احداث مکان دائمی این نمایشگاه نیز در زمینی به مساحت 30 هکتار و با هدف توسعه نمایشگاه سنگ به زمین زده شد.

مدیر خوشه صنعتی سنگ محلات در حاشیه این کلنگ زنی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به پتانسیل های بالای این منطقه در زمینه تولید سنگ لزوم ساخت چنین مکانی احساس می شد.

عباس سرافرازی افزود:مکان دائمی نمایشگاه سنگ نیم ور در زمینی به مساحت 30 هکتار و با هزینه 40 میلیارد تومان احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مکان شامل واحد های تجاری ، انبارهای مواد اولیه، سایت کانتینربر و سایر خدمات مورد نیاز خواهد بود.

سرافرازی خاطر نشان کرد: نمایشگاه دائمی نمایشگاه سنگ نیم ور طی 10 سال و در چهار فاز به بهره برداری خواهد رسید و فاز اول آن که شامل مجتمع نمایشگاهی است ظرف دو سال و در پنج هکتار و با شش میلیارد تومان سرمایه گذاری افتتاح خواهد شد.

مدیر خوشه صنعتی سنگ محلات در پایان گفت: این مکان نمایشگاهی با سرمایه گذاری 90 درصدی بخش خصوصی و کمک 10 درصدی بخش دولتی احداث می شود.

پنجمین نمایشگاه بین المللی نیم ور محلات عصر امروز افتتاح شد و تا 31 شهریور از ساعت 16 تا 22 آماده بازدید علاقمندان این صنعت است.