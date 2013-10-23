۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

تحولات سیاسی سوریه/

دیدار الابراهیمی با مقامات روسیه و آمریکا/ امتیازگیری مخالفان در لندن برای شرکت در ژنو

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز پنجم نوامبر آتی (14 آبان ماه) در راستای برگزاری نشست ژنو دو دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز پنجم نوامبر آتی (14 آبان ماه) با مقامات روسیه و آمریکا دیدار می کند.

دیگر تحولات سیاسی سوریه به شرح است:

- "احمد الجربا" رئیس ائتلاف مخالفان سوری اعلام کرد: بیانیه پایانی نشست لندن مخالفان را به حضور در نشست ژنو دو تشویق می کند.

وی با اشاره به مذاکرات خود با کشورهای غربی در این نشست افزود: ما به تضمینهایی درباره ارائه تسلیحات جدید به ارتش آزاد دست پیدا کردیم.

الجربا البته تاکید کرد: ائتلاف مخالفان هنوز تصمیم شرکت در ژنو 2 را نهایی نکرده و در اوایل ماه نوامبر در نشست استانبول به صورت نهایی تصمیم گرفته می شود.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی موضوع سوریه را بزرگترین چالش امنیتی این سازمان دانست.

