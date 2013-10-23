دیدار الابراهیمی با مقامات روسیه و آمریکا/ امتیازگیری مخالفان در لندن برای شرکت در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز پنجم نوامبر آتی (14 آبان ماه) با مقامات روسیه و آمریکا دیدار می کند.

دیگر تحولات سیاسی سوریه به شرح است:

- "احمد الجربا" رئیس ائتلاف مخالفان سوری اعلام کرد: بیانیه پایانی نشست لندن مخالفان را به حضور در نشست ژنو دو تشویق می کند.

وی با اشاره به مذاکرات خود با کشورهای غربی در این نشست افزود: ما به تضمینهایی درباره ارائه تسلیحات جدید به ارتش آزاد دست پیدا کردیم.

الجربا البته تاکید کرد: ائتلاف مخالفان هنوز تصمیم شرکت در ژنو 2 را نهایی نکرده و در اوایل ماه نوامبر در نشست استانبول به صورت نهایی تصمیم گرفته می شود.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی موضوع سوریه را بزرگترین چالش امنیتی این سازمان دانست.