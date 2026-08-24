به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر دوشنبه در نشست صمیمی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با نخبگان و جامعه دانشگاهی کردستان اظهار کرد: استان ظرفیتهای متعددی در حوزههای مرز، معدن، گردشگری، جاذبههای طبیعی، منابع آبی و کشاورزی دارد، اما مهمترین ظرفیت کردستان، سرمایه انسانی و نخبگانی است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از نخبگان و ایجاد زمینه ماندگاری آنها در استان افزود: توجه به این ظرفیت باید یکی از اولویتهای اصلی در برنامههای توسعهای کردستان باشد.
استاندار کردستان در ادامه به موضوع مسکن نخبگان اشاره کرد و گفت: موضوع تأمین مسکن نخبگان و جامعه دانشگاهی در نشستهای پیشین نیز مطرح شده و آن را به صورت جدی دنبال کردهایم.
لهونی افزود: حدود ۲۰۵ هزار نفر در استان برای طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که تاکنون برای حدود ۲۳ هزار نفر تخصیص زمین انجام شده است، اما تلاش میکنیم نخبگان و جامعه دانشگاهی در فرآیند تخصیص زمین، در نوبت عمومی قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه اصل تخصیص زمین به نخبگان قطعی است، عنوان کرد: محل دقیق تخصیص زمین نیازمند بررسی کارشناسی است و با توجه به پیشرفت الحاق زمین در مرکز استان و برخی شهرها، تلاش میکنیم زمین مورد نیاز نخبگان و استادان دانشگاه به صورت یکجا اختصاص یابد.
استاندار کردستان همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاههای استان تأکید کرد و گفت: بسیاری از نخبگان کردستان شایستگی جذب در دانشگاهها را دارند و باید نیروهای بومی در اولویت قرار گیرند.
لهونی با اشاره به محدودیتهای قانونی در استخدام و جذب نیرو اظهار کرد: قوانین و احکام بودجههای سنواتی دست دستگاههای اجرایی را برای جذب نیروی انسانی بسته است و حتی جذب نیروی شرکتی نیز نیازمند مجوز سازمان اداری و استخدامی است.
وی خواستار صدور مجوزهای ویژه برای جذب نخبگان شد و گفت: انتظار داریم خارج از آزمونهای معمول، مجوزهای جداگانهای برای جذب نخبگان صادر شود و حتی سهمیه ویژه استانی برای جذب نیروهای نخبه در دستگاههای اجرایی کردستان اختصاص یابد.
معافیتهای مالیاتی برای ماندگاری سرمایهگذاران حفظ شود
لهونی یکی دیگر از موضوعات مهم برای توسعه اقتصادی استان را حفظ معافیتهای مالیاتی بخش صنعت عنوان کرد و افزود: این معافیتها برای حضور سرمایهگذاران در استان انگیزه ایجاد میکند و باید حفظ شود.
وی درباره خامفروشی مواد معدنی نیز گفت: باید شرایطی فراهم شود که فرآوری مواد معدنی در داخل استان انجام گیرد، اما در صورت حذف معافیت مالیاتی خامفروشی، این موضوع میتواند به نفع کردستان باشد؛ مشروط بر اینکه ۱۰۰ درصد درآمد حاصل به استان اختصاص یابد.
کردستان ظرفیت ارتقای جایگاه شرکتهای دانشبنیان را دارد
استاندار کردستان با اشاره به حمایت از شرکتهای دانشگاهبنیان و دانشبنیان اظهار کرد: مقرر شده بخشی از منابع به شرکتهای دانشگاهی استان اختصاص یابد و با حمایتهای انجامشده، میزان تسهیلات پرداختی به این شرکتها افزایش پیدا کند.
لهونی با قدردانی از حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای دانشبنیان استان افزود: نخبگان کردستان نیازمند حمایت جدی هستند و به دلیل کافی نبودن حمایتها، تاکنون نتوانستهایم به طور کامل از ظرفیت موجود استفاده کنیم.
وی ادامه داد: کردستان از نظر درآمد شرکتها رتبه ۲۴ کشور و از نظر اشتغال شرکتهای دانشبنیان رتبه ۲۹ کشور را دارد، در حالی که با توجه به ظرفیتهای استان و همسایگی با اقلیم کردستان عراق، امکان ارتقای این جایگاه وجود دارد.
استاندار کردستان همچنین با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد استان گفت: منطقه آزاد کردستان پس از طی مراحل قانونی، فعالیت خود را آغاز کرده و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان استفاده کنیم.
لهونی افزود: راهاندازی بندر خشک در سنندج نیز به عنوان مکمل منطقه آزاد پیشبینی شده و مراحل نهایی صدور مجوز آن در حال انجام است که با راهاندازی آن، زمینه ایجاد شهرک لجستیک نیز فراهم میشود.
وی با اشاره به موقعیت مرزی کردستان خاطرنشان کرد: این استان نزدیکترین مرز زمینی به عراق را دارد و توسعه زیرساختهای لجستیکی میتواند زمینه رونق اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری را فراهم کند.
توسعه روابط علمی کردستان با اقلیم عراق
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری توسعه روابط علمی و دانشگاهی با اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت: در اجلاس استانداران چهار استان اقلیم کردستان عراق و سه استان ایرانی هممرز با این اقلیم، توسعه روابط علمی و دانشگاهی به عنوان یکی از محورهای تفاهمنامهها مورد توجه قرار گرفت.
لهونی افزود: دانشگاه کردستان نیز در این نشست نقشآفرین بود و از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای توسعه همکاریها استفاده شد و با فراهم شدن شرایط، سفرها و پیگیریهای لازم برای اجرای این تفاهمنامهها انجام خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، زمینه نقشآفرینی بیشتر نخبگان در تحول اقتصادی و توسعه کردستان فراهم شود.
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