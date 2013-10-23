۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

جام حذفی فوتبال؛

تساوی پرسپولیس مقابل پدیده در پایان نیمه اول/ باقری جور دایی را کشید!

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران با پدیده مشهد در جام حذفی فوتبال با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام حذفی فوتبال ایران از ساعت 16:45 دو تیم فوتبال پرسپولیس با پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

علی دایی در این مسابقه چند تغییر در ترکیب اصلی تیم خود انجام داده بود. نیلسون و سید جلال حسینی در این مسابقه نیمکت نشین شدند تا علی دایی رضا نورمحمدی و علیرضا حقیقی را در این مسابقه به کار بگیرد. حقیقی اولین بازی خود را برای پرسپولیس بعد از چند سال انجام داد.

بازی پرسپولیس با پدیده کیفیت زیادی نداشت و دو تیم فرصت زیادی روی دروازه یکدیگر ایجاد نکردند. علاوه بر این از مسابقه امروز استقبال چندانی به عمل نیامده و کمتر از هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند.

علی دایی به خاطر حکم کمیته انضباطی محروم بود و از روی سکوها مسابقه را تماشا می‌کرد. به جای دایی، کریم باقری که به تازگی مدرک مربیگری‌اش را گرفته در کنار زمین بود و تیم پرسپولیس را هدایت می‌کرد. محمدرضا خلعتبری هم به خاطر مصدومیت در این مسابقه حضور نداشت.

