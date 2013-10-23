پرسپولیس تیم 9 نفره را گلباران کرد/ شاگردان دایی به الوند رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی روز نخست مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را تیم‌های پرسپولیس و پدیده مشهد برگزار کردند. در این دیدار که از ساعت 16:45 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد تیم پرسپولیس با حساب 5 بر یک از سد رقیب سختکوش خود گذشت و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. گل‌های پرسپولیس را مدافع حریف(48)، رضا نورمحمدی(93)، یونس شاکری(111)، میلاد غریی(114) و هادی نوروزی(118) به ثمر رساندند و تک گل تیم پدیده نیز در دقیقه 86 توسط بهمن طهماسبی زده شد.

پرسپولیس که علی دایی را به خاطر محرومیت به همراه نداشت و کریم باقری در کنار زمین هدایت این تیم را بر عهده داشت تقریبا با ترکیب اصلی خود به مصاف حریف رفت و تغییرات جزیی نظیر حضور حقیقی در چارچوب دروازه را در دستور کار داشت. در آنسوی میدان نیز اکبر میثاقیان بازیکنانی را در ترکیب داشت که عمدتا سابقه حضور در لیگ برتر را داشتند. روشنگر، شکوری، شکوه مقام، بادامکی، پورخسروانی، نظرزاده، منصوری و ... بازیکنان تیم پدیده در این بازی بودند.



نیمه اول این بازی که کمتر از هزار تماشاگر از آن استقبال کرده بودند کیفیت چندانی نداشت و دو تیم بازی سرد و کسل کننده‌ای را به نمایش گذاشتند که گلی هم در بر نداشت. در نیمه دوم شرایط فرق کرد و بازی سرعت زیادی پیدا کرد. در دقیقه 48 بازی بود که ضربه سر محمد نوری را مدافع حریف به اشتباه درون دروازه خودی قرار داد تا بدین ترتیب پرسپولیس خیلی زود در شروع این نیمه به گل برسد.



بعد از این گل تیم پدیده بهتر ظاهر شد و با تغیراتی که میثاقیان در این تیم ایجاد کرد بارها تا آستانه گشودن دروازه تیم پرسپولیس پیش رفت تا اینکه در دقیقه 86 دروازه تیم پرسپولیس را باز کرد. در این لحظه بادامکی پشت محوطه جریمه حریف با خطا سرنگون شد و در حالی که بازیکنان تیم پرسپولس قصد داشتند دیوار دفاعی را تشکیل دهند بازیکن حریف با تیزهوشی توپ را به سرعت به بهمن طهماسبی رساند تا این مهاجم با سابقه دروازه حقیقی را باز کند. در دقیقه 90 این دیدار بنیادی‌فر، داور جوان مسابقه بادامکی را به خاطر خطا روی عالیشاه با کارت زرد دوم و متعاقب آن کارت قرمز جریمه کرد تا تیم پدیده در ادامه با یک یار کمتر به کار خود ادامه دهد.

با شروع وقت اضافی اول این دیدار پرسپولیس که یک یار بیشتر از حریف داشت تهاجمی‌تر ظاهر شد و خیلی زود هم به گل رسید. روی یک ضربه کرنر از جناح راست، رضا نورمحمدی مدافع پیش تاخته قرمزها از خروج اشتباه روشنگر استفاده لازم را برد و با یک ضربه سر دروازه پدیده را گشود تا در دقیقه 93 پرسپولیس 2 بر یک از حریف پیش بیافتد. در دقیقه 103 دیدار میلاد غریبی می‌توانست گل سوم را برای سرخپوشان به ثمر برساند که واکنش عالی روشنگر این فرصت را از وی گرفت.

در نیمه دوم وقت‌های اضافی هم برتری با تیم پرسپولیس بود و تیم پدیده با یک بازیکن کمتر توان زیادی برای فشار روی دروازه حریف نداشت. در دقیقه 111 این دیدار یونس شاکری گل سوم پرسپولس را به ثمر رساند. این بازیکن از پشت محوطه جریمه با ضربه‌ای دقیق و زیبا برای سومین بار دروازه تیم پدیده را گشود.

این پایان کار دو تیم نبود و میلاد غریبی با انگیزه در دقیقه 114 گل چهارم قرمزها را در مصاف تک به تک با روشنگر به ثمر رساند. یک دقیقه بعد نیز امجد شکوه مقام کارت زرد دوم را دریافت کرد تا پدیده در دقایق پایانی با 9 بازیکن به کار خود ادامه دهد. در دقیقه 118 هادی نوروزی از کمند آفسایدگیری مدافعان حریف گذشت و گل پنجم را وارد دروازه حریف کرد.

بدین ترتیب تیم پرسپولیس با گل‌هایی که در وقت‌های اضافی به ثمر رساند از سد تیم دسته اولی پدیده مشهد عبور کرد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. این تیم در مرحله بعد با الوند همدان پیکار می‌کند که امروز در ضربات پنالتی استقلال خوزستان را حذف کرده بود.