به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی 5 بر یک تیمش برابر پدیده مشهد در رقابت‌های جام حذفی در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی به خبرنگاران گفت: فکر کنم نیمه اول ما اصلا بازی خوبی را انجام ندادیم. خیلی کند و کم تحرک بودیم و اصلا خوب بازی نکردیم اما در نیمه دوم بهتر شدیم و به گل رسیدیم و می توانستیم سه - چهار گل دیگر بزنیم اما متاسفانه موقعیت ها را به راحتی از دست دادیم و گل خوردیم.

وی ادامه داد: اما در وقت های اضافه چهار گل دیگر زدیم. ما باید در 90 دقیقه بازی را تمام می‌کردیم. با این حال نتیجه قشنگی در وقت های اضافه رقم خورد. خیلی دوست داشتم زودتر به بازیکنان جوان فرصت بدهم اما نشد اما خوشبختانه این وقت اضافه باعث شد بیشتر بازی کنند و شایستگی هایشان را نشان دهند.

علی دایی ادامه داد: ناراحتی کوچکی از تماشاگران دارم. اگر اعتماد کردید به علی دایی بگذارید کارش را کند. با شعار دادن و هو کردن یک بازیکن چیزی درست نمی شود. من تا آخرش پای بازیکنانم ایستاده ام. امروز تعداد زیادی تماشاگر نبود و مشخص می شود چه کسانی شعار دادند. ما اگر پنج گل هم بخوریم دوست ندارم کسی بازیکن من را تخریب کند. اگر طرفداران واقعی ما بیایند جلوی این مسائل را بگیرند خیلی می توانند به من و رشد پرسپولیس کمک کنند. همه دیدند که با صبر و حوصله ما همان بازیکنی که از روی سکوها علیه او شعار داده می شد گل زد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد استقبال کم تماشاگران خاطرنشان کرد: رایی که علیه ما داده شد می تواند در نیامدن تماشاگران تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه تعطیلی فردا هم باعث شد که تماشاگران کمتر به ورزشگاه بیایند.

دایی دوباره به ماجرای اختلافش با باشگاه راه آهن اشاره کرد و در مورد پخش فیلمی در تایید ادعایش در برنامه 90 گفت: مطمئنا شما اگر نگاه بکنید ما دنبال این بود که یکسری مسائل را ثابت کنیم که از طریق آن می شود به خیلی چیزها رسید. پلیس با سرنخ ها شروع می کند و بعد یک نفر را دستگیر می کند. آقای گزارشگر! شما هفته قبل تلاش کردید که ثابت کنید عکاس باشگاه سرباز آقایان نبوده است. این بار که ثابت کردیم و همه مردم دیدند. نباید این آقا برنامه را به سمتی پیش ببرد که خودش می خواهد. دایی دنبال این بود که حق را اثبات کند و دیدید که این کار را کرد.

وی ادامه داد: من سال قبل که در راه آهن بودم تمام فیلم ها را از فیلمبردار باشگاه گرفته بودم و به همین خاطر با اطمینان گفتم که این عکاس سرباز آقایان بوده است. من 24 ساعت وقت گذاشتم و فیلم آن صحنه را پیدا کردم و به برنامه نود داد. من فیلم های دیگری هم دارم که وقت نکرده ام آنها را بیرون بیاورم. اگر پیدا کنم قطعا به نفع فوتبال ایران خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شعاری که تماشاگران این تیم علیه امیر قلعه نویی سردادند خاطرنشان کرد: من دوست دارم تماشاگران فقط بازیکنان و تیم را تشویق کنند. چکار به آقای قلعه نویی دارید. چرا به راحتی می آییم قبل از اینکه چیزی اثبات شود اتهام می زنیم. اگر آقایان استقلالی علیه من شعار نمی دادند امروز هم کسی علیه قلعه نویی شعار نمی داد. ما نه دنبال دعوا هستیم نه چیز دیگری. وقتی کمیته ای که فقط منتظر است از ما امتیاز کم کند و جلوی پیشرفت ما را بگیرد، تماشاگران ما باید هوشیار باشند. چیزهایی که ما شنیدیم این بود که طرفداران داماش بازیکنان ما را به بهترین نحو مورد قدردانی قرار دادند!

علی دایی تاکید کرد: بازهم می گویم که برای گرفتن حقم تا پایان می ایستم و بیشتر از این هم دعوا می کنم. چرا آقای فردوسی پور نشان نداد کمک داور دیدار با داماش پرچمش را چند ثانیه بالا نگه داشت. این آقا می خواهد جهت دار برخورد کند. مطمئن باشید که دست ایشان هم برای مردم رو خواهد شد.