به گزارش خبرنگار مهر از امارات، "هرمان استدلر" در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال ایران و اتریش در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیدار بسیار مشکلی را برابر ایران پیش رو داریم که آن را می‌توان بازی مرگ و زندگی برای ما دانست.

وی اضافه کرد: ما یک امتیاز داریم و ایران هم به خاطر اینکه می‌خواهد به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعدی شود تا با تیم نخست گروه نیجریه رودررو نشود، برای پیروزی مقابل ما به میدان می‌آید. در این بازی هم ما و هم ایران برای پیروزی می‌‌جنگیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان اتریش همچنین تصریح کرد: همانطور که گفتم این بازی اصلا راحت نیست زیرا هیچکدام از تیم‌های اجازه نمی‌دهند حریف به راحتی پیروز شده و به مرحله بعدی مسابقات صعود کند.

وی تیمی ایران را تیمی دارای بازیکنان تکنیکی عنوان کرد و ادامه داد: تیم ما فیزیکی است. آنها در دو بازی گذشته بسیار فیزیکی بازی کردند و اگر جلوی ما با همین شیوه به میدان بیایند، طرفند آنها را خنثی خواهیم کرد. ایرانی‌ها خوبی پرس می‌زنند اما اروپایی‌ها راه مقابله با این شیوه بازی را بلد هستند.

استدلر با اشاره به اینکه بازی ایران با تیم‌های آرِژانتین و کانادا را آنالیز کرده است، در پایان در مورد اینکه دوست دارد دیدار آرِژانتین با کانادا با چه نتیجه‌ای تمام شود، گفت: دوست داریم بازی مساوی شده تا کانادا شانسی برای صعود نداشته باشد و ما هم با پیروزی مقابل ایران به مرحله بعد صعود کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و اتریش در روز پایانی از مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی نوجوانان 2013 امارات ساعت 20 فردا جمعه در ورزشگاه العین برگزار می‌شود.