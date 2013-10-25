آرژانتین حریف تونس در مرحله یک هشتم نهایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از امارات، تیم فوتبال نوجوانان آرژانتین با پیروزی 3 بر صفر مقابل نوجوانان کانادا با 7 امتیاز به عنوان تیم نخست گروه E به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی نوجوانان 2013 راه یافتند. در این دیدار خواکین ایبانز (1+45) و ماتیاس سانچز (46، 75) برای آرژانتین گل زدند. در دیدار همزمان هم تیم ملی نوجوانان ایران با تک گل دقیقه 36 یوسف سیدی مقابل اتریش به پیروزی رسید تا به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کند.

آرژانتین با 2 پیروزی و یک تساوی و با 7 امتیاز به عنوان تیم نخست به دور بعدی صعود کرد و در مرحله بعدی باید به مصاف تونس برود. تیم ملی نوجوانان ایران هم با یک پیروزی و دو تساوی و کسب 5 امتیاز به عنوان تیم دور به مرحله بعد صعود کرده و باید با تیم قدرتمند نیجریه بازی کند.

جدول رده بندی گروه E

1- آرژانتین 7 امتیاز

2- ایران 5 امتیاز

3- کانادا 2 امتیاز

4- اتریش یک امتیاز