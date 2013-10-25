غدیر فرهنگ شایسته سالاری را ترویج و جریان نفاق را رسوا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا غلامی که به مناسبت عید سعید غدیر خم سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین بود، اظهار داشت: عید غدیر بزرگترین عید مسلمانان است که در آن امامت و ولایت علی بن ابی طالب(ع) اثبات شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: در عید غدیر شایسته سالاری مطرح و اوامر الهی اجرا شد و نشان داد که مکتب اسلام همواره بهترین و شایسته ترین فرد را برای رهبری و هدایت جامعه اسلامی برمی گزیند که در غدیر کسی بهتر و شایسته تر از امام علی(ع) وجود نداشت.

وی ادامه داد: در غدیر مسأله زمامداری و هدایت امت اسلامی و حاکمیت مسلمانان مطرح شد و نبی مکرم اسلام(ص) وظیفه هدایت جامعه اسلامی پس از خود را به 12 معصوم و امام سپرد و نام یکایک آنها را ذکر کرد.





غلامی ادامه داد: حادثه غدیر جریان نفاق را رسوا کرد و کسانی که تا پیش از این ادعای دین داری و تبعیت کامل از پیامبر اسلام را مطرح می کردند در حادثه غدیر محک جدی خوردند و برخی با نافرمانی از پیام غدیر نشان دادند که پایبندی محکمی به مبانی اسلام ندارند.

دبیر ستاد غدیر شهرستان ورامین اضافه کرد: پیام دهه ولایت، آشنایی با غدیر، معرفت غدیر، شناخت نسبت به غدیر، شناسایی نفاق و دورویی ها و دنیاطلبی ها و پست ها و مقام ها است و باید در این دهه درباره این آموزه ها تحقیق و پژوهش کرد.

این کارشناس مذهبی عنوان کرد: اصل سرمایه و هستی ما به برکت غدیر است و اگر امت اسلامی جریان غدیر را بشناسد البته نه با حرف و استدلال بلکه با تثبیت ولایت و امامت و شناخت وظایف دینی نسبت به امام، جامعه اسلامی گلستان می شود.

وی بیان داشت: امام باقر(ع) یکی از راههای نجات امت اسلامی را تفقه و شناخت در دین عنوان کردند و عدم نافرمانی برخی در حادثه غدیر بدلیل جهالت و نادانی و عدم شناخت و معرفت صحیح از امامت و ولایت بود.

این مسئول تأکید کرد: اسلام همواره بر فراگیری علوم و فنون تأکید دارد و مردم را تشویق به آگاهی می کند اما در کنار تعلیم باید تهذیب هم صورت پذیرد تا انسان در سراشیبی گمراهی و جهالت قرارنگیرد.

غلامی ادامه داد: در صدر اسلام عده ای با جهالت و نادانی به پیامبر گرامی اسلام ظلم و ستم کردند و در حادثه غدیر نیز برخی با نادانی، حضرت علی را از رسیدن به حکومت اسلامی باز داشتند و امروز نیز جاهلیت مدرن در برخی کشورها حکمفرما ست که شاهد ظلم و جنایت برخی قدرتهای بزرگ در سراسر جهان هستیم که با عناوین زیبا و جذاب به مردم مظلوم و بی دفاع ظلم می کنند.

وی افزود: امروز ایران به برکت ولایت فقیه و وجود رهبری اگاه در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و باید همه ما قدردان وجود این نعمت بزرگ باشیم و در جهت تبعیت از مقام معظم رهبری تلاش کنیم.

غلامی در پایان اظهار داشت: همه وظيفه داريم برای گراميداشت غدير و شناساندن آن به نسل جوان با همه توان تلاش كنيم و آن را محدود دراين ايام نكنيم و در همه ايام سال آن را در برنامه‌های خود قرار دهيم.