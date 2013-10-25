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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۲

تیراندازی قهرمانی آسیا- تهران؛

دومدال دیگر در سبد تیراندازان ایرانی/ رستمیان نقره گرفت

دومدال دیگر در سبد تیراندازان ایرانی/ رستمیان نقره گرفت

در روز پایانی رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا در تهران و در رشته تپانچه بادی ۱۰ متر، نوجوانان ایران به یک مدال نقره و یک برنز دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا امروز جمعه با انجام مسابقات رشته تپانچه بادی ۱۰ متر دنبال شد که طی آن تیم نوجوانان دختر ایران، با ترکیب هانیه رستمیان، منیژه زارع و سیده شیرین مرتضوی به رقابت با سایر تیراندازان پرداختند که در بخش تیمی توانستند پس از تیم‌های هند و چین در مکان سوم این رشته ایستاده و مدال برنز این رقابتها را از آن خود کنند.

در بخش انفرادی نیز رستمیان، نماینده کشورمان به رقابت با تییراندازانی از کشورهای هند، چین، مغولستان، تایلند و قزاقستان پرداخت که به مراحل پایانی این فینال حساس رسید و در نهایت با اختلاف(۰٫۳) از حریف هندی خود عقب افتاد و مدال نقره تپانچه بادی ۱۰ متر نوجوانان را از آن خود کرد.

امتیاز رستمیان در فینال این رشته ۱۹۷٫۴ بود، در حالی که امتیاز تیرانداز هندی ۱۹۷٫۷ شد. پس از تیراندازان هند و ایران، تیراندازی از چین به مدال برنز این رشته رسید.

کد مطلب 2162029

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