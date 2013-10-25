داور سرمربی اتریش را کاور پوش کرد/ بازی جوانمردانه رعایت نشد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از امارات، دیدار تیم‌های نوجوانان ایران و اتریش در روز پایانی از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات در حالی از ساعت 20 به وقت محلی در ورزشگاه استاد خلیفه بن زاید آغاز شد که حواشی این بازی تا پایان نیمه نخست را در زیر می‌خوانید:

* با شروع تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه یکصدا تیم نوجوانان کشورمان را تشویق کردند. تشویق نفرات تیم نوجوانان و حرکت پرچم‌های روی سکوها، جلوه خاصی به ورزشگاه بخشید.

* "رائول اوروسکو" داوری بولیویایی بازی، پیش از شروع مسابقه به "هرمان استدلر" سرمربی اتریش تذکر داد که کاور برتن کند زیرا پیراهن تیم ایران هم قرمز بود و همین مساله مشکلاتی را بوجود می‌آورد.

* سرمربیان دو تیم فوتبال نوجوانان ایران و اتریش از ابتدای شروع مسابقه در کنار خط طولی زمین مستقر شدند و تیم‌های خود را تا پایان نیمه نخست بصورت ایستاده هدایت می‌کردند.

* چیا فوادی مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال ایران از روی جایگاه ویژه نیمه نخست بازی را تماشا می‌کرد اما قبل از پایان این نیمه وارد رختکن شد.

* در دقیقه 31 نیمه نخست، بازیکن تیم اتریش به دلیل مصدومیت روی زمین افتاده بود که بازیکنان اتریش به حمله خود ادامه دادند و توپ را به اوت نزدند تا به وضعیت این بازیکن رسیدگی شود اما زمانیکه توپ در اختیار دروازه‌بان تیم ایران قرار گرفت، مربیان به کنار اتریش خط طولی زمین آمده و خواستار این شدند که با رعایت بازی جوانمردانه، توپ به اوت زده شود. البته امینی دروازه‌بان ایران توپ را به اوت زد اما خود اتریشی‌ها بازی جوانمردانه را رعایت نکردند.

* یوسف سیدی هرچند گل برتری تیم ایران در نیمه نخست را به ثمر رساند اما روی دو صحنه دچار اشتباهات فاحشی شد و به جای پاس دادن به کار فردی روی آورد که در روی دومین صحنه علی دوستی‌مهر به او تذکری جدی داد.

* در دقیقه 38 مسابقه، دو بازیکن ایران همزمان روی زمین افتادند اما هیچکدام از دو تیم توپ را به اوت نزدند به همین دلیل خود داور بازی را متوقف کرد.

* در طول نیمه نخست تشویق‌های تماشاگران ایرانی یک لحظه قطع شد اما 50 هوادار اتربشی خصوصا بعد از گل برتری ایران تنها نظاره‌گر بازی بودند.

* در بین دو نیمه و همانند بازی‌های گذشته تمام بازیکنان ذخیره ایران در زمین باقی مانده و بدن‌های خود را برای ورود به زمین گرم کردند. البته در این لحظه هم مراسم قرعه‌کشی اهدای جوایز به تماشاگران انجام شد.