ترکیب تیم نوجوانان برای بازی مقابل اتریش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی دوستی مهر پس از برگزاری جلسه فنی امروز صبح در هتل دانات العین امارات ترکیب تیم ملی را اعلام کرد.



بر اساس اعلام سرمربی ایران، نوجوانان با ترکیب مهدی امینی، ساسان جعفری، مصطفی هاشمی، سید مجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حق زاده، سعید عزت اللهی، امیر حسین کریمی، علی هزامی، محمد بازاج، امیرمحمد مظلوم و یوسف سیدی مقابل اتریش در ورزشگاه خلیفه زاید العین امارات به میدان می‌رود. ایران در این بازی قرمز پوش است و اتریش با پیراهن سفید به میدان می آید.



بازی امروز ایران و اتریش ساعت 19:30 به وقت تهران انجام می شود و این بازی به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد شد. تیم ایران در صورت پیروزی به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد و البته صعودش به عنوان تیم اول به نتیجه بازی آرژانتین و کانادا بستگی دارد. اگر آن بازی با برد آرژاتینی‌ها به پایان برسد، ایران با تساوی مقابل اتریش هم به مرحله بعد صعود خواهد کرد. در صورت تساوی آرژانتین و کانادا ایران با پیروزی با اختلاف دو گل به عنوان تیم اول صعود می کند و در صورت شکست آرژانتین مقابل کانادا ایران با پیروزی مقابل اتریش و تفاضل گل تکلیف اول و دوم شدنش مشخص می شود.



ایران در صورت صعود به عنوان تیم اول به مصاف تونس می رود و در صورت صعود به عنوان تیم دوم، حریف تیم اول گروه ششم مسابقات می شود که احتمالا یکی از تیم های نیجریه و سوئد خواهد بود.