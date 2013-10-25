به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، روز پایانی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان شامگاه جمعه با برگزاری دیدار تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر اتریش در ورزشگاه زاید بن خلیفه شهر العین پیگیری شد که طی آن شاگردان علی دوستی مهر موفق شدند با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهند و به عنوان تیم دوم بعد از آرژانتین راهی مرحله بعد شوند.

شاگردان علی دوستی مهر که قبل از این برابر تیم های آرژانتین و کانادا به تساوی رسیده بودند و دو امتیاز داشتند، برای رسیدن به مرحله بعدی نیاز به پیروزی برابر اتریش داشتند و به همین خاطر از همان دقایق اول روی دروازه حریف اروپایی خود حمله کردند و موقعیت های خوبی را هم بوجود آودند اما در نیمه اول تنها یک بار در دقیقه 36 توسط یوسف سیدی به گل رسیدند. البته در نیمه اول تیم اتریش هم موقعیت های مناسبی برای گلزنی داشت اما مدافعان ایران عملکرد کم اشتباهی داشتند.

با شروع نیمه دوم تیم فوتبال نوجوانان اتریش که برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی داشت بازی را هجومی آغاز کرد و صاحب موقعیت های خوبی هم برای به تساوی کشاندن بازی شد اما تیم ایران با دفاعی کم اشتباه دل به ضد حملات داشت. شاگردان دوستی مهر در ضد حملات صاحب موقعیت های خیلی خوبی شدند اما کم تجربگی و البته کم تعداد بودن در خط حمله باعث شد بر تعداد گل های تیم ایران افزوده نشود.

تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی در دیدار برابر اتریش 5 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک هشتم نهایی شد که براساس برنامه باید به مصاف نیجریه تیم اول گروه ششم برود. نیجریه یکی از بهترین تیم های دور مقدماتی است که دیدارهایش را با اقتدار به پایان برده است.