تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی و شرکت نفت اردبیل امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: انعقاد تفاهم نامه ها به منزله آغاز فصل دوستی و همیاری دو نهاد است و در سایه آن گام های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی استواری برداشته می شود.

اکبر قاسمی با اشاره به فعالیت های جهاددانشگاهی در زمینه نفت و گاز افزود: این نهاد با برخورداری از پژوهشگاه ها و شرکت های معتبر توانسته است به عنوان بازویی توانمند به دولت ها و وزارت خانه ها یاری رساند که فعالیت در حوزه زمین شناسی و صنایع بالادستی نفتی یکی از مهمترین این اقدامات است.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی در زمینه ساخت دکل های حفاری نفت در خشکی و از بین بردن لکه های نفتی با استفاده از باکتری های نفت خوار سابقه درخشانی دارد، خواستار گسترش همکاری ها با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرای طرح های افکارسنجی شد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان با تاکید بر توانمندی های جهاددانشگاهی اردبیل افزود: این واحد در استان به نوبه خود منشاء خدمات ارزشمندی بوده است که مهمترین آن ورود به حوزه سلامت و درمان ناباروری به روش های علمی می باشد.

وی با اشاره به مراجعه سه هزار و 200 زوج به مرکز درمان ناباروری قفقاز یادآور شد: از این تعداد تاکنون 74 مورد به درمان کامل منجر شده و آمار این مرکز در فاز مثبت رو به افزایش است.

قاسمی به توانمندی های جهاد دانشگاهی اردبیل در حوزه های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی هم اشاره کرد و متذکر شد: جهاد دانشگاهی اردبیل با تکیه بر توانمندی های ملی و استانی خود می تواند به نحو مطلوبی با نهادها و دستگاه های اجرایی استان همکاری کند.

آموزش و پژوهش مهمترین محور همکاری ها است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل نیز در این مراسم پژوهش را یکی از بخش های اصلی مورد توجه در صنعت نفت برشمرد و ادامه داد: فعالیت پژوهشگاه صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران و ایجاد کمیته های پژوهشی در مناطق نشان دهنده توجه به امر پژوهش می باشد.

محمود آقامحمدیان افزود: ما از جهاد دانشگاهی انتظار داریم در بخش مدیریت اثرگذار، سیستم های نوین آن و حوزه های ایمنی و حفاظت با انجام آموزش ها و پژوهش های جدید یاریگر شرکت نفت باشد.

وی دستیابی بیشتر به علم روز و افزایش اطمینان، سرعت و دقت در خدمات رسانی به مردم را از نتایج فرایندهایی همچون پژوهش دانست و عنوان کرد: دفع پسماندها و افزایش ایمنی انبارهای نفت موجود در استان اردبیل از مباحث ویژه ای است که به آن توجه جدی داریم، که با برخورداری کارکنان و کارگران این شرکت از آموزش های جهاددانشگاهی می توانیم دقت و سرعت را در افزایش ایمنی دخالت دهیم.

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل بخشی از آموزش های کارکنان این سازمان به صورت متمرکز و بخشی نیز از طریق آموزش های موجود در استان انجام می گیرد و استمرار آن به کاهش دغدغه های موجود کمک خواهد کرد.