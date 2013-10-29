به گزارش خبرنگار مهر، گوگرد به یک مهمان تازه وارد در سبد محصولات نفت و گاز کشور تبدیل شده است به طوری که با اجرای طرح‌های متعدد گوگردزدایی در پالایشگاه‌های نفت و گاز، ظرفیت تولید این محصول گازی افزایش یافته است.



سال گذشته هم با بهره‌برداری از چندین طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های نفت ظرفیت تولید گوگرد کشور حدود دو هزار تن در روز افزایش یافت و پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از هر یک از فازهای جدید پارس جنوبی هم به طور متوسط روزانه 400 تن گوگرد به ظرفیت تولید این محصول گازی کشور افزوده شود.



در این بین یکی از بزرگترین طرح‌های جمع آوری گازهای همراه در غرب کشور مراحل اجرایی خود را پشت سر می گذارد که با راه اندازی علاوه بر توقف گازسوزی در غرب ایران به طور متوسط روزانه 200 تن به ظرفیت تولید گوگرد کشور افزوده می شود.



منوچهر طاهری مدیرعامل پالایشگاه ایلام درباره آخرین وضعیت تولید گاز و محصولات گازی در این واحد پالایشگاهی در غرب کشور، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 5 میلیون مترمکعب متان، 1330 میلیون مترمکعب گاز مایع خام و 1200 مترمکعب میعانات گازی تولید می‌شود.‏



این مقام مسئول بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه ایلام را در گروی تامین منابع مالی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 300 تن گوگرد در این پالایشگاه می‌سوزد که علاوه بر اتلاف انرژی، منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای و افزایش آلودگی هوا در غرب کشور می‌شود.



طاهری با یادآوری اینکه بر اساس برنامه زمان بندی تا دو ماه آینده با تکمیل و بهره‌برداری از یک پروژه جدید گازسوزی در این پالایشگاه متوقف خواهد شد، بیان کرد: همچنین در صورت راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی ایلام، خوراک اتان این مجتمع پتروشیمیایی تامین خواهد شد.



مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام خاطرنشان کرد: با اجرای طرح جدید ضایعات گازی که هم اکنون می‌سوزد به گوگرد و سایر محصولات با ارزش افزوده گاز تبدیل خواهد شد.



به گزارش مهر، تیر ماه سالجاری با مصوبه هیات دولت دهم مجوز ساخت فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام صادر شد که در صورت تکمیل و بهره‌برداری از این طرح ظرفیت تولید گاز این مجتمع پالایشگاهی به 10 میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.



پالایشگاه گاز ایلام در دو فاز طراحی شده است که در فاز نخست آن از هفت میلیون متر مکعب گاز ترشی که روزانه وارد آن می شود، 5.8 میلیون متر مکعب آن شیرین‌سازی و برای تامین گاز استان‌های کرمانشاه و ایلام به خطوط انتقال تزریق می‌شود. ظرفیت این پالایشگاه در فاز دوم به 10 میلیون مترمکعب گاز ترش افزایش خواهد یافت.