لزوم تسریع در تجهیز بیمارستان تامین اجتماعی قم/ اعتبار دفترچه بیمه نزد پزشکان باید مانند اسکناس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، خدمات تامین اجتماعی به مردم را سنگین و بسیار مهم عنوان کرد و گفت: تأمین اجتماعی از جمله نهادهایی است که خدمات وی به شکل مستقیم به مردم ارائه می‌شود و بر روی زندگی آنان تاثیر بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه پرداخت حق بیمه توسط افراد تحت پوشش موجب برداشته شدن هزینه درمان از دوش افراد و تقسیم آن بین همه بیمه شدگان می‌شود، عنوان کرد: در اسلام نیز در بحث مربوط به دیات و خطای محض پرداخت دیه به دوش همه فامیل مجرم است که این نیز نوعی بیمه است که از 1400 سال پیش در اسلام وجود داشته است.

استاد برجسته حوزه در ادامه به برخی از شکایات مردمی از بیمه اشاره و بیان کرد: هرچند بیمه در زمینه خدمات رسانی اقدامات خوبی را انجام داده است اما برخی مردم از سهم کم بیمه در پرداخت حق ویزیت پزشکان شاکی هستند.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم پرداخت مطالبات پزشکان از بیمه در اسرع وقت است که این امر موجب می‌شود دفترچه بیمه در نزد پزشکان اعتبار چندانی نداشته باشد.

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه ارزش دفترچه بیمه باید مانند اسکناس باشد ادامه داد: اگر پزشکان برای دریافت مطالبات خود چندماه معطل شوند قطعا برخی از آنان دفترچه ها را قبول نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: باید بین بیمه شدگان و پزشکان و تمامی افرادی که دست اندرکار بیمه تامین اجتماعی هستند نوعی اعتماد وجود داشته باشد تا بتوان خدمات بهتری را ارائه داد.

شرط کلنگ زنی بیمارستان اتمام آن ظرف دوسال بود

وی همچنین به تاخیر در اتمام ساخت پروژه بیمارستان تامین اجتماعی قم اشاره و بیان کرد: هنگامی که از من برای کلنگ زنی این بیمارستان دعوت شد اعلام کردند که این بیمارستان ظرف دوسال ساخته خواهد شد و من به شرطی کلنگ ساخت این بیمارستان را بر زمین زدم که ظرف دوسال ساخته شود اما متاسفانه هم اکنون با گذشت هفت سال هنوز این بیمارستان تکمیل نشده است.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: بعد از گذشت هفت سال نه تنها فاز یک این بیمارستان بلکه باید تمامی بخش های آن راه اندازی و تجهیز شود تا افرادی که در قم تحت بیمه هستند و تعداد قابل توجهی نیز به شمار می‌روند بتوانند از خدمات این بیمارستان امام رضا(ع) استفاده کنند.

مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی به روز پرداخت می‌شود

در ادامه این دیدار مدیرعامل تامین اجتماعی بیان کرد: برای اولین سعی شده تا مطالبات داروخانه‌های طرف قرار داد تامین اجتماعی به روز پرداخت شود.

سید تقی نوربخش ادامه داد:‌ یکی از اهداف من در سفر به قم رسیدگی به مشکلات بیمارستان امام رضا(ع) و رایزنی برای تسریع در اتمام ساخت این پروژه است.