به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ؛دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در افتتاحیه پانزدهمین همایش صنایع دریایی اظهارداشت: کشور ایران به دلیل دارا بودن 7 استان ساحلی و 5800 کیلومتر مرز آبی کشوری دریایی است.
وی ادامه داد: برای پی بردن به اهمیت دریا و صنایع دریایی ذکر همین نکته کافی است که در کنار تحریمهای ناجوانمردانه غرب، دریا و صنایع مرتبط با آن نیز تحت تحریم قرار میگیرند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهها باید به اهمیت صنایع دریایی پی ببرند، گفت: به همان میزان که در استانهای ساحلی و صنایع دریایی سرمایهگذاری میکنیم به همان میزان هم میتوان ضریب امنیت ملی را بالا برد.
وی ادامه داد: از مهمترین بخشهایی که در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به آن توجه میشود سازمان صنایع دریایی است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: آشتی بین نظام ما با نظام سلطه تا زمانی که آن نظام از ماهیت استکباری خود بهرهداشته باشد معنا ندارد.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم امنیت خود ضمانت بهرهمند شدن از منابع نفتی بدانیم باید در حوزه دریا از اقتدار کافی برخوردار باشیم تا ما را به نقطه بازدارندگی دشمن برساند.
دهقان تصریح کرد: در این راستا باید از نظر دانش و علم این صنعت در رتبه مطلوبی باشیم و تجهیزاتی را فراهم کنیم که در این نبرد قادر به مقابله با دشمن باشیم و امکان اتخاذ تصمیم را از آنها صلب کنیم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروز همه تلاش ما هدایت و ساماندهی مراکز آموزشی و صنعتی در حوزه حاکمیت و بخش خصوصی در این باره است.
وی با اشاره به اینکه تحریمها موجب رشد صنایع دریایی شده است، گفت: برای دفاع از مرزهای کشورمان و حفظ و ثبات و آرامش در منطقه ،بهترین سیستمهای موشکی دریایی و پیشرفتهترین زیردریاییها در این شرایط ساخته شده است.
دهقان با تاکید بر اینکه امنیت خلیج فارس به نوعی معادل با امنیت جهان است، گفت: حیات اقتصادی بسیاری از کشورها به منطقه خلیج فارس گره خورده است پس ما تمام توان خود را میگذاریم تا در این حوزه تولید قدرت کنیم.
وی با اشاره به عنایت و حمایت مقام معظم رهبری از عمران مناطق ساحلی و توسعه این صنعت، گفت: دولت به دنبال آن است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و بخش خصوصی بدون دغدغه فعالیت کند.
سردار دهقان یادآور شد: دولت از خصوصیسازیهای شتابزده جلوگیری خواهد کرد و در موضع ارتقاء توانمندیهای بخش خصوصی به گونهای عمل میکند که این بخش با مشکل مواجه نباشد.
وی با بیان اینکه به زودی اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی را برگزار خواهیم کرد، گفت: تا زمانی که صنایع دریایی به بازار جهانی وارد نشود در این مشکلات خواهیم ماند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: باید خود را برای ورود به عرصه رقابت غیر رانتی و متکی بر توانمندیها در صنعت آماده کنیم.
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