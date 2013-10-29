استقلال مقابل مس نمایش خوبی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان پس از تساوی تیم فوتبال استقلال مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابل مس بازی را قابل قبول شروع نکردیم. متاسفانه در دقایق ابتدایی گل خوردیم و هر چه تلاش کردیم این گل را جبران کنیم، نشد. با این حال در نیمه دوم به بازی برگشتیم و نتیجه را حداقل به مساوی کشاندیم.

وی درباره خداحافظی فرهاد مجیدی هم تاکید کرد: فرهاد بازیکن خوب و با شخصیتی بود. به هر حال هر بازیکنی یک روز به فوتبال می‌آید و یک روز هم از فوتبال می‌رود. تصمیم فرهاد هم شخصی بود. با این حال او در شرایط خوبی خداحافظی نکرد و بهتر بود ورزشگاه پر می‌شد. البته دیگر بازیکنان هم در شرای طخوبی خداحافظی نکردند و غریبانه رفتند. در هر صورت سخت است بازیکنی بتواند جای مجیدی را بگیرد. او یکی از بهترین بازیکنان استقلال و ایران بود و تصمیمی گرفته که قابل جبران نیست.