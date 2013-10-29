  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

ستار همدانی بیان کرد:

تلاش‌مان برای انصراف مجیدی از خداحافظی بی‌فایده بود

تلاش‌مان برای انصراف مجیدی از خداحافظی بی‌فایده بود

مربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تلاش وی و همکارانش برای منصرف کردن مجیدی از خداحافظی بی‌فایده بود، گفت: ما خیلی تلاش کردیم تا این کار را نکند ولی خودش قبول نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی در پایان دیدار این تیم برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی در خصوص خداحافظی فرهاد مجیدی گفت: باید مراسم باشکوهی برای خداحافظی مجیدی برگزار می‌شد که این اتفاق رخ نداد. مجیدی بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار است و همیشه هم این محبوبیت وی باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وی را از این کار منصرف نکردید؟، عنوان کرد: ما خیلی تلاش کردیم ولی او تصمیم خودش را گرفته بود و قبول نکرد. به هرحال این یک تصمیم شخصی است و باید به آن احترام بگذاریم.

مربی تیم استقلال همچنین خاطرنشان کرد: ما در نیم فصل فرصت داریم تا نفرات جدیدی را جذب کنیم و برای این کار اقدام خواهیم کرد.

کد مطلب 2165267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها