به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی در پایان دیدار این تیم برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی در خصوص خداحافظی فرهاد مجیدی گفت: باید مراسم باشکوهی برای خداحافظی مجیدی برگزار می‌شد که این اتفاق رخ نداد. مجیدی بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار است و همیشه هم این محبوبیت وی باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وی را از این کار منصرف نکردید؟، عنوان کرد: ما خیلی تلاش کردیم ولی او تصمیم خودش را گرفته بود و قبول نکرد. به هرحال این یک تصمیم شخصی است و باید به آن احترام بگذاریم.

مربی تیم استقلال همچنین خاطرنشان کرد: ما در نیم فصل فرصت داریم تا نفرات جدیدی را جذب کنیم و برای این کار اقدام خواهیم کرد.