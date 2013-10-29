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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

مربی استقلال بیان کرد:

مس کرمان ما را غافلگیر کرد/ هنوز شوکه‌ایم

مس کرمان ما را غافلگیر کرد/ هنوز شوکه‌ایم

مربی تیم فوتبال استقلال می‌گوید خداحافظی فرهاد مجیدی غیر منتظره بوده و هیچ کس در جریان آن قرار نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پس از تساوی تیم فوتبال استقلال با مس کرمان درباره خداحافظی فرهاد مجیدی اظهار داشت: خداحافظی مجیدی برای ما غیر منتظره بود ولی این بازیکن خودش صلاح خودش را بهتر می‌داند. هیچ کس در جریان این اقدام مجیدی نبود و ما هم هنوز در شوک هستیم.

وی درباره توقف استقلال برابر مس هم تاکید کرد: تیم مس ما را در نیمه اول غافلگیر کرد. ما خیلی حمله کردیم ولی در نیمه اول به گل نرسیدیم. نیمکت ما در این بازی حتی به 18 نفر هم نمی‌رسید. مصدومان ما را اذیت کردند. متاسفانه برای بازی بعدی هم مصدوم و محروم داریم و شرایط سختی داریم.

کد مطلب 2165286

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      فرهاد مجیدی نباید میرفت من دوست داشتم همیشه توبازی ها حضور داشته باشه

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