تیم صبای قم حذف شد/ شکست شاگردان مایلی کهن مقابل تیم دسته دومی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال صبای قم در رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نتایج چندان خوبی کسب نکرده است، عملکرد ضعیف این تیم در هفته های اخیر در جام حذفی نیز تکرار شد تا صبا خیلی راحت با جام حذفی خداحافظی کند.
در حالی که 14 هفته از بازیهای نیم فصل نخست مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور سپری شده است، مرحله یک شانزدهم نهایی دوره جدید رقابتهای حذفی فوتبال باشگاههای کشور نیز پیگیری شد و مدعیان تلاش خود برای فتح این جام را از سر گرفتند.
این بیست و هفتمین دوره مسابقات حذفی فوتبال باشگاههای کشور جام آزادسازی خرمشهر است که با شرکت 102 تیم برگزار میشود و در نهایت یک تیم از بین این تعداد مدعی حاضر در جام بیست و هفتم به رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا راه مییابد.
برگزاری رقابتهای این دوره جام حذفی فوتبال کشور به شکلی برنامهریزی شده که ابتدا تیمهای قهرمان جام حذفی استانها به مصاف یکدیگر میروند و از مراحل بعدی تیمهای قویتر وارد گردونه بازیهای جام حذفی بیست و هفتم میشوند.
فوتبال استان قم امسال دو نماینده در رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور داشت که یکی از آنها نماینده مسابقات استانی یعنی تیم فوتبال اتحاد قم و دیگری تیم فوتبال صبای قم بودند که هر دو تیم با شکست مقابل حریفان خود با جام حذفی وداع کردند.
تیم فوتبال صبا به عنوان تیم رده نهم فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در نخستین دیدار خود در جام حذفی امسال که مسابقه ای از مرحله یک شانزدهم نهایی بود عصر سهشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم به تیم نفت امیدیه خوزستان باخت و از گردونه رقابت ها کنار رفت.
صبای قم در دیداری که به قضاوت محمدرضا فغانی در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام قم به انجام رسید در مقابل میهمان نه چندان مطرح خود یعنی نفت امیدیه که از تیم های حاضر در لیگ دسته دوم جام آزادگان است تن به شکست یک بر صفر داد تا به راحتی از جام حذفی کنار برود.
تیم فوتبال نفت امیدیه که موفق به حذف تیم های فوتبال صنایع گیتی پسند اصفهان دسته اولی و صبای قم لیگ برتری شده است در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور باید با برنده دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و شهرداری دزفول دیدار کند.
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