پایتخت در سال گذشته 117 روز با پدیده گردوغبار دست و پنجه نرم کرد

به گزارش خبرنگار مهر محمد هادی حیدرزاده در اولین کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که بعدازظهر سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در مجموع از سال 81 تا سال 92 وضعیت سالم در هوای تهران کاهش یافته وضعیت پاک در هوای پایتخت روند نزولی بسیار جدی را طی کرده و وضعیت ناسالم افزایش یافته است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: از نظر میزان آلاینده منواکسید کربن، در هوای تهران وضعیت سالم افزایش یافته که این نیز بیشتر ناشی از فعالیت های دوره اول برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و تدوین استانداردها در این برنامه بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران افزود: میزان آلاینده ازن در این سالها در پایتخت فلورانس کنترل شده ای داشته و همچنین میزان آلاینده های دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد نیز روند کاهشی داشته است.

وی تصریح کرد: هوای تهران از نظر آلاینده های ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون وضعیت بحرانی را در طی سالهای اخیر طی کرده به گونه ای که از نظر این دو آلاینده بویژه آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون شرایط سالم و پاک در تهران در این سالها به شدت کاهش یافته است.

به اعتقاد حیدرزاده یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا در پایتخت جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده، دودزا و فاقد معاینه فنی است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: از پلیس راهور انتظار داریم خودروهای دودزایی که آلودگی آنها کاملا مشخص و در معرض دید است را از مسیر خارج کرده و به هیچ عنوان اجازه تردد به این منابع آلودگی را ندهند.

وی یادآور شد: از سال 90 که طرح 5 ساله کردن معاینه فنی خودروها تصویب شد میزان مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو به شدت کاهش یافت و اگر چه در شرایط نرمال نیز 40 تا 50 درصد ظرفیت این مراکز خالی بود از سال 90 به بعد میزان مراجعه به این مراکز افت چشمگیر داشت و به منفی 33 درصد رسید.

به گفته حیدرزاده این موضوع هم از نظر زیست محیطی و هم به لحاظ اقتصادی خسارت های جبران ناپذیری به بار آورده چرا که بخش خصوصی نیز با این میزان مراجعه توجیهی برای سرمایه گذاری در معاینه فنی خودرو را ندارد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران یکی دیگر از عوامل افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها را عدم هماهنگی بین چگونگی معاینه فنی و ارتقاء استاندارد خودروها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر خودروهایی که استاندارد یورو 2 هم دارند به راحتی کشت های معاینه فنی را پاس می کنند لذا ضروری است که اقدامات جدی برای اجرای معاینه فنی سختگیرانه تری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه آغاز تولید سوخت و کیفیت با کیفیت یورو 3 و یورو 4 در وزارت نفت و به ارتقای کیفیت استاندارد خودروها در سالهای اخیر با توجه به اینکه در شرایط تحریم بودیم اقدام مبارکی است گفت اما متاسفانه مرجع تعیین کیفیت سوخت خود وزارت نفت است که از آنجایی که شفاف سازی یکی از مهمترین راهکارهای بهبود آلودگی هواست لازم است که اظهارات وزارت نفت توسط مرجعی غیر از خود این وزارتخانه راستی آزمایی شود البته این اقدام در مورد وزارت صنایع و کیفیت استاندارد خودروها نیز باید انجام گیرد.

حیدرزاده با بیان اینکه سن اتوبوس ها از سال 83 تا 89 روند کاهشی داشت افزود: اما از این سال به بعد اقدمات لازم برای کاهش سن اتوبوس ها فراهم نشده است .

مدیر کل محیط زیست استان تهران همچنین توسعه خطوط بی آر تی را یکی از اقدامات مهم در راستای کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و اظهار داشت: البته مترو همچنان به عنوان مهمترین اولویت در حمل و نقل عمومی مطرح است و رشد 150 درصدی خطوط مترو در شهر تهران جای امیدواری دارد البته باید میزان سفرهادر شهر تهران از 11 درصد در حال حاضر به 30 درصد در آینده نزدیک برسد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر تهران برای هر نفر 15 متر است اظهار داشت: مهمتر از میزان سرانه فضای سبز از اثرگذاری اکولوژیک آن است به گونه ای که درختکاری و نهال کاری به جای کاشت چمن و همچنین حفظ درختان کهنسال و باغات به جای نهال و درختان جوان از اهمیت بسیاری بیشتری برخوردار است.