کاتاروهای اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتا عصر امروز یکشنبه در سالن کبکانیان و در دو بخش انفرادی و تیمی مردان برگزار و در نهایت نفرات اعزامی به پیکارهای آسیایی امارات معرفی شدند.
بر همین اساس در کاتای انفرادی و در مجموع سه کاتا، فرید حقیقی با امتیاز 9/64 اول شد و جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کرد. داود شاهچراغی با امتیاز 7/64 ، مرتضی حسن زاده با 5/64 و سیروس خالقی با 3/64 رتبههای دوم تا چهارم را به دست آوردند. مهران قربانعلیپور، مسیح چیتساز و سعید گودرزوند نیز دیگر حاضرین کاتای انفرادی بودند و ابوالفضل شهرجردی نیز در این رقابت شرکت نکرد.
همچنین در بخش تیمی و پس از اجرای سه کاتا، تیم آذربایجان شرقی با ترکیب از احد شاهین، آرمین روشنی و فرزاد محمدخانلو با امتیاز 3/65 به رتبه نخست رسید تا بار دیگر نماینده ایران در آسیا باشد. این تیم سال گذشته مدال طلای آسیا را به خود اختصاص داد و در امارات نیز به دنبال تکرار این موفقیت است.
همچنین تهران الف با 7/64 و اصفها ن با 9/63 در کاتای تیمی دوم و سوم شدند. تهران ب و کمیته رزمی مساجد نیز دیگر تیمهای حاضر بوده و کرمان هم با وجود اعلام قبلی در این رقابت شرکت نکرد.
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در رده های سنی مختلف به میزبانی امارات برگزار می شود که طبق برنامه نوجوانان 12 آذرماه، جوانان 13 آذرماه، مسابقات کاتا و کومیته انفرادی بانوان و آقایان بزرگسال 14 آذرماه خواهد بود. ضمن اینکه رقابتهای تیمی 15 آذر ماه انجام می شود.
نظر شما