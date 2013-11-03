کاتاروهای اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتا عصر امروز یکشنبه در سالن کبکانیان و در دو بخش انفرادی و تیمی مردان برگزار و در نهایت نفرات اعزامی به پیکارهای آسیایی امارات معرفی شدند.

بر همین اساس در کاتای انفرادی و در مجموع سه کاتا، فرید حقیقی با امتیاز 9/64 اول شد و جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کرد. داود شاهچراغی با امتیاز 7/64 ، مرتضی حسن زاده با 5/64 و سیروس خالقی با 3/64 رتبه‌های دوم تا چهارم را به دست آوردند. مهران قربانعلی‌پور، مسیح چیت‌ساز و سعید گودرزوند نیز دیگر حاضرین کاتای انفرادی بودند و ابوالفضل شهرجردی نیز در این رقابت شرکت نکرد.

همچنین در بخش تیمی و پس از اجرای سه کاتا، تیم آذربایجان شرقی با ترکیب از احد شاهین، آرمین روشنی و فرزاد محمدخانلو با امتیاز 3/65 به رتبه نخست رسید تا بار دیگر نماینده ایران در آسیا باشد. این تیم سال گذشته مدال طلای آسیا را به خود اختصاص داد و در امارات نیز به دنبال تکرار این موفقیت است.

همچنین تهران الف با 7/64 و اصفها ن با 9/63 در کاتای تیمی دوم و سوم شدند. تهران ب و کمیته رزمی مساجد نیز دیگر تیم‌های حاضر بوده و کرمان هم با وجود اعلام قبلی در این رقابت شرکت نکرد.