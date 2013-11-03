اولین بارش باران کار دست خوزستانی ها داد/ سه هزار نفر به بیمارستان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه اولین باران پائیزی استان خوزستان باریدن گرفت و متعقاب آن افراد فراوانی دچار بیماری تنگ نفس آنی شدند به همین دلیل اغلب آنها برای رهایی از این وضع راهی بیمارستانها شدند.



برخی گمانه ها از احتمال اسیدی بودن اولین باران خوزستان حکایت می کند به همین دلیل برخی کارشناسان در این خصوص وارد عمل شده اند تا اسیدی بودن یا نبودن این باران را جویا شوند.



در این خصوص معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: با توجه به مراجعه بسیار زیاد بیماران با نشانه های تنگی نفس و مشکلات ریوی به بیمارستان های اهواز در شنبه شب، کمیته مشترکی از کارشناسان معاونت بهداشتی و درمان برای رسیدگی به این امر تشکیل شده است.



دکتر ساسان موگهی افزود: از شب گذشته کلیه تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده و صبح یکشنبه با تشکیل کمیته ویژه ای با همکاری متخصصان ریه، آسم و آلرژی دانشگاه به بررسی این موضوع از طریق مقایسه آمار مراجعان سال گذشته و امسال در موارد مشابه پرداخت شد.



وی افزود: البته متخصصان ریه تلویحا این امر را در پاییز و پس از بارش اولین باران ها طبیعی برشمرده و عنوان کرده اند بررسی ها نشان می دهد که غالب مراجعه کنندگان دارای بیماری های زمینه ای مانند اسم و آلرژی هستند.



موگهی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود باران ها اسیدی است، گفت: اظهار نظر دقیق در این خصوص نیازمند کار کارشناسی و تخصصی است که از محیط زیست استان خواسته ایم در این خصوص بررسی و اظهار نظر کارشناسی نمایند و متخصصان دانشگاه نیز پس از بررسی آخرین وضعیت بیماران در این خصوص اظهار نظر خواهند نمود.



وی در خصوص کمبود اکسیژن گفت: اکثر بیمارستانها به سیستم مرکزی و دستگاه اکسیژن ساز مجهز بوده و در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد، البته ممکن است با توجه به کثرت بالای مراجعان در بعضی موارد مشکلاتی بوجود آمده باشد که اقدامات لازم در این خصوص نیز با تامین کپسول های اکسیژن ذخیره دیده شده است.



گفته می شود از زمان آغاز بازندگی در خوزستان تاکنون سه هزار نفر به بیمارستانهای مختلف استان خوزستان و سایر مراکز درمانی مراجعه کرده اند.



لزوم ریشه یابی این اتفاق



نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با تائید وضع پیش آمده برای مردم خوزستان بعد از اولین بارش باران اظهار کرد: این وضع باید به صورت جدی از سوی کارشناس درمانی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد زیرا چنین وضعی برای مردم در سال های گذشته به این شدت ایجاد نشده بود.



عبداله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واقعیت این است که مردم خوزستان در سال های اخیر تاوان فراوانی برای آلودگی داده اند به همین دلیل انتظار داریم موضوعی جدیدی که باعث صدمه وارد شدن به مردم شود بروز نکند و باید مسئولان بهداشتی برای این شرایط بحرانی چاره اندیشی کنند.



تمیمی با تاکید بر اینکه این وضعیت به صورت جدی از سوی نمایندگان مردم در خوزستان پیگیری خواهد شد، عنوان کرد: منتظر اعلام رسمی علت به وجود آمدن شرایط هستیم تا تصمیمی جدی در این خصوص اتخاذ کنیم.



وی تاکید کرد: مردم خوزستان از زمان آغاز جنگ تاکنون سختی های فراوانی را متحمل شده اند به همین دلیل باید این مسئله تنگی نفس مردم خوزستان به صورت جدی ریشه یابی شود تا از تکرار مجددا آن جلوگیری کنیم.