به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهم آبان ماه یادآور حوادث گوناگونی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است که هرکدام صفحه ای درخشان را از اقتدار و عظمت ملت ایران به نمایش می گذارد.



13 آبانماه یادآور تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام است که به صورت خودجوش و کاملا مردمی بر ضد اشغالگری آمریکا قیام کردند و توانستند با حرکت تاریخ ساز خود ماهیت پلید استکبار را بر همگان روشن کنند.



اسناد کشف شده در سفارت آمریکا گویای دخالت مستقیم و آشکار این کشور در امور داخلی ایران بود که بعدها این دخالت توسط دانشجویان با جمع آوری اسنادی که نیروهای سفارت درصدد نابودی آن بودند، مستندسازی شد و برای همیشه به عنوان سندی گرانبها و قابل استناد در اختیار ملت ایران قرار گرفت.

حرکت دانشجویان در 13 آبان و تسخیر سفارت آمریکا نشان از اوج بصیرت و آگاهی جوانان این سرزمین بود که در لحظه و با محاسبه دقیق، تحرکات دشمن را زیر نظر گرفته و اجازه خودنمایی به آنان را ندادند.



تسخیر لانه جاسوسی چهره واقعی آمریکا را به همگان نشان داد



امام جمعه ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیزدهم آبان و حرکت تاریخی دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی، حرکتی الهی بود که توانست بسیاری از برنامه ها و معادلات دشمن را برهم بزند.



آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: آمریکا که مشاهده کرد رژیم پهلوی به دست ملت ایران سرنگون شد و مهمترین حامی آمریکا در منطقه از بین رفت، با برنامه ریزی وسیع و طراحی چندین کودتا سعی در شکست انقلاب اسلامی داشت اما جوانان دانشجو در حرکتی الهی توانستند با تسخیر لانه جاسوسی این تحرکات را خنثی کنند.

وی ادامه داد: این حرکت آنقدر بزرگ و مهم بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند زیرا با تسخیر سفارت آمریکا و به دست آمدن اسناد دخالت این کشور در امور داخلی ایران، ماهیت آمریکا برای برخی که در کشور شعار حمایت از ایالات متحده را می دادند مشخص شد.



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: وقتی گروگان های آمریکایی در اختیار دولت ایران قرار گرفتند، ایالات متحده به تکاپو افتاد تا زمینه آزادی شهروندانش را فراهم کند و حتی به کودتا وعملیات نظامی نیز دست زد که با امداد الهی در طبس زمین گیر شد و یکی از معجزات بزرگ الهی در آن حادثه به وقوع پیوست.



محمودی اضافه کرد: آمریکا وقتی نتوانست با استقاده از زور و تزویر، گروگان های آمریکایی را آزاد کند مجبور به امضای قرارداد الجزایر شد که تعهد داد که در امور داخلی ایران دخالت نکند اما با عدم پایبندی به مفاد قرارداد الجزایر بار دیگر ماهیت ظلم ستیز خود را نشان داد.



این مسئول اظهار داشت: از آن زمان تاکنون ایالات متحده آمریکا با استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون سعی در دخالت و سرنگونی نظام اسلامی داشته است اما در همه شرائط این ملت ایران بودند که با تکیه بر ایمان و تبعیت از رهبری توانستند پیروز از میدان خارج شوند.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران پرچمدار مبارزه و اعتراض بر علیه استکبار و سلطه است و در این سه دهه به خوبی نشان داده است، که در این راستا الگویی مناسب برای آزادی‌خواهان است.



تسخیر لانه جاسوسی بسیاری از توطئه ها را خنثی کرد



حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه 13 آبانماه هیچ گاه کهنه نمی شود و از یادها نخواهد رفت زیرا با گذشت زمان و افزایش ویژگی استکباری آمریکا، بازخوانی حادثه 13 آبان برای ملت ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.



امام جمعه قرچک افزود: دولت آمريکا چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن و در طول هشت سال دفاع مقدس، خوی دشمنی خود علیه ملت ایران را حفظ کرده و از هیچ کوششی برای سرنگونی نظام اسلامی دریغ نکرده است.



وی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شعارهای ملت ایران تغییر کرد و ارزشهای اسلامی مبنای حکومت در ایران قرار گرفت و این امر برای سردمداران استکبار ناپسند بود به همین خاطر سعی در سرنگونی انقلاب اسلامی کردند.

اسماعیلی ادامه داد: به همین خاطر آمریکا با راه اندازی جنگ نظامی، تحریم اقتصادی، ترور مسئولان نظام و کودتا، رسیدن به این هدف را دنبال می کرد اما تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بسیاری از توطئه ها را که تا آن زمان بر علیه ملت ایران برنامه ریزی شده بود، خنثی ساخت و ماهیت آمریکا را برای ملت ایران روشن کرد.



وی با اشاره به جنایات آمریکایی ها در خصوص ایران افزود: برگرداندن شاه به ایران در کودتای 28 مرداد 32، حمایت از رژیم دیکتاتور پهلوی در طی سال های متمادی، تشکیل ساواک در ایران، اجبار شاه به پیاده سازی طرح هایی که موجب وابستگی کامل ایران به غرب شد از جمله طرح اصلاحات ارضی که با هدف نابود کردن کشاورزی و دامداری در ایران و محتاج کردن بازار مصرف مردم ایران به کالاهای خارجی شد از جمله اقدامات آمریکایی ها علیه ایران بود.



رییس ستاد 13 آبان شهرستان قرچک اضافه کرد: تا قبل از پیروزی ده ها هزار مستشار آمریکایی با حقوق های حیرت آور در ایران کار می کردند و اجازه دسترسی جوانان ایرانی و متخصصان به فناوری ها منوط به سرسپردگی کامل به آمریکایی ها و هزاران نکته دیگر بود.



این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: 13 آبان روز استکبار ستیزی ملت آمریکا است و جوانان ایرانی 30 سال پیش با تسخیر سفارت آمریکا اعلام کردند که این سفارت لانه‌ای برای جاسوسی است و دنیا تازه متوجه این حقیقت شده است و این نشان می‌دهد که جوانان ایرانی 30 سال از مردم جهان جلوتر هستند.



این مسئول تأکید کرد: ملت ایران هیچگاه نمی تواند جنایات آمریکا را فراموش کند و هر روز شاهد هستیم که این خوی استکباری در میان دولتمردان ایالات متحده افزایش پیدا می کند و تا زمانی این روحیه در میان سردمداران استکبار وجود داشته باشد هیچگاه ملت ایران روی خوش به آنان نشان نخواهند داد.